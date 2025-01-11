Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti Selahattin Demirtaş ile görüştü! İşte ilk açıklama

DEM heyeti Selahattin Demirtaş ile görüştü! İşte ilk açıklama
DEM Parti heyetiyle görüşen Demirtaş'tan Öcalan'a destek, Kandil'e uyarı

Tutuklu Demirtaş'tan Öcalan'a destek, Kandil'e uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da tarihi mesajlar: Artık yeni şeyler söyleme vaktidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da tarihi mesajlar
ABD'de bir türlü söndürülemeyen yangın yargıya taşınıyor

Vali herkesin merak ettiği konuyu yargıya taşıyor

MHP’li Özdemir: Terörün sonlanması ve toplumsal kaynaşma önceliğimiz

MHP’li Özdemir: Terörün sonlanması ve toplumsal kaynaşma önceliğimiz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kocasinan 9. Bölge Teşkilat Binası'nın açılışında, terörün Türkiye'de sonlanması ve etnik, mezhepsel ayrışmanın önlenmesi için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile güçlü bir birlik sağlanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin bölgede kazandığı prestijin önemine dikkat çekti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Muradımız terörün Türkiye'de sonlanması, uzun yıllardan bu yana Türkiye'de hakim kılınmak istenilen, etnik ve mezhepsel temelli toplumsal ayrışmanın yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetimde kaynaşmaya taşınmasıdır." dedi.

Özdemir, partisinin Kocasinan 9. Bölge Teşkilat Binası'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin içinden geçtiği bu zor dönemlerde milli birlik ve beraberliğini pekiştirmeye, kardeşliği güçlendirmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

İçeride ne kadar güçlü olunursa dışarıda da o kadar güçlü olunacağını vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu:

"Ankara'ya bir ayağımız ne kadar sağlam basarsa, diğer ayağımız Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türk milletinin engin bakış açısını o kadar uzağa ulaştırabilir, eriştirebilir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti olarak Türkistan'da bulunan bütün Türk devletleriyle münasebetlerden bahsedebiliyorsak, Afrika kıtasına dönüp baktığınızda herkes Türkiye'nin yardım ve aynı zamanda işbirliğini konuşuyorsa, Somali, Sudan, Libya gibi coğrafyalarda Türkiye'nin ağırlığı hemen her çevre nazarında değerlendiriliyorsa, ülkelerarası kriz ve savaşlarda Türkiye'nin ara buluculuğuna başvuruluyorsa bu anlamda erişmiş olduğumuz yüksek konumun hangi manaya geldiğini elbette ki düşünmek durumundayız. İşte bu sebeple iç barışımızı sağlamlaştırıp daha büyük işler başarmak istiyoruz. Muradımız terörün Türkiye'de sonlanması, uzun yıllardan bu yana Türkiye'de hakim kılınmak istenilen, etnik ve mezhepsel temelli toplumsal ayrışmanın yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetimde kaynaşmaya taşınmasıdır."

Özdemir, Türkiye'nin terörle mücadelede çok büyük bedeller ödediğine dikkati çekti.

Bölgesel düzeye taşınacak barış ve huzur ikliminin Türkiye'ye önemli kazanımlar sağlayacağını aktaran Özdemir, "Milliyetçi Hareket Partisi ve Sayın Genel Başkanımız bu sorumluluk ve fedakarlıkla hareket etmektedir. Aziz milletimizin başını dik tutmak, her daim Türk milletini şanına ve şerefine yaraşır şekilde yaşatmak, aynı zamanda bu milletin geçmişten bugüne kadar gelen tüm değerlerini muhafaza etmek suretiyle daha güçlü bir geleceğe yol almayı murat ediyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ile Kocasinan İlçe Başkanı Behsat Kürşat Önder'in konuşmalarının ardından binanın açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Politika
img

Tarihi girişimini isimlendirdi
img

20 yıl önce anlatmışlar! Simpsonlar Los Angeles yangınını da bilmiş
img

Otel odasında ölü bulunan savcı adayının son mesajı yürek burktu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki çocuk annesini ormanda katletti

İki çocuk annesi Gamze'yi ormanda katletti
Kanal İstanbul'un ilk köprüsü yükseliyor

Çılgın Proje Kanal İstanbul'da bir ilk yaşanıyor
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Fırın devralan işletmeci gelen mahkeme kağıdıyla hayatının şokunu yaşadı

Fırın devralan işletmeci gelen mahkeme kağıdıyla şok yaşadı
Bakan Fidan, YPG'ye sahip çıkan ülkeye resti çekti: Gelsinler de görelim

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar
4 gündür yanan Los Angeles'in son hali Gazze'yi anımsattı

4 gündür yanan Los Angeles'in son hali herkese o kenti hatırlattı

Son Dakika Haberleri

Mısır Tanrıları filmi izle! Mısır Tanrıları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Yabani final bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Beşiktaş-Bodrumspor maçı CANLI İZLE! 11 Ocak BJK-Bodrumspor maçı canlı yayın bilgileri... MASTERCHEF FİNAL BÖLÜMÜ CANLI YAYIN! 11 Ocak Tv8 MasterChef final bölümü canlı yayın bilgileri... MasterChef büyük finale kim kaldı? 11 Ocak MasterChef finalistleri kimler? MasterChef 2. finalist kim oldu? Dün akşam MasterChef'te kim kazandı, finale kim kaldı? CANLI MAÇ İZLE! Beşiktaş-Bodrumspor Bein Sports canlı izle! Beşiktaş-Bodrumspor 11 Ocak canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! 11 Ocak Hatayspor-Ç.Rizespor Bein Sports canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Esenler Erokspor-Sakaryaspor Bein Sports canlı izle! 11 Ocak TRT Spor canlı yayın... BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 11 Ocak günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.