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MHP'li Ersoy'dan Kayseri sanayicisi için TBMM'ye soru önergesi

MHP'li Ersoy'dan Kayseri sanayicisi için TBMM'ye soru önergesi
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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Kayseri’de faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin yatırım yeri ve sanayi arsası ihtiyacına ilişkin hazırladığı yazılı soru önergesini TBMM Başkanlığı’na sundu.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Kayseri'de faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin yatırım yeri ve sanayi arsası ihtiyacına ilişkin hazırladığı yazılı soru önergesini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın cevaplandırması istemiyle verilen önergede; özellikle kiralık tesislerde üretim yapan, kapasite artışı ve yeni yatırım planlayan sanayicilerin uygun maliyetli yatırım alanlarına erişiminin kolaylaştırılması gündeme getirildi. Ersoy; Kayseri'de sanayi arsası imkanlarının artırılması, yeni yatırım alanlarının oluşturulması ve kamuya ait uygun taşınmazların sanayi yatırımlarına kazandırılmasına yönelik bakanlık çalışmalarını sordu. Ersoy sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımda; "Kayseri'mizde üretim yapan, kapasitesini artırmak ve yeni yatırımlar gerçekleştirmek isteyen sanayicilerimizin uygun şartlarda yatırım alanlarına erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini Gazi Meclisimizin gündemine taşıdık. Sanayi arsası imkanlarının artırılması, yeni yatırım alanlarının oluşturulması, üretim ve istihdamın güçlendirilmesi amacıyla hazırladığımız yazılı soru önergesini, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'ın cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduk. Kayseri'mizin üreten, yatırım yapan ve istihdam sağlayan sanayicisinin yanında olmaya, şehrimizin kalkınması için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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