Haberler

MHP'li Baki Ersoy'dan Sertifikalı Tohum Destek Ödemeleri İçin Önerge

MHP'li Baki Ersoy'dan Sertifikalı Tohum Destek Ödemeleri İçin Önerge
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 2025 yılı sertifikalı tohum destek ödemelerinin zamanından önce yapılması için ilgili bakanlığa soru önergesi verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ; 2025 yılı sertifikalı tohum desteklerinin ödemelerinin zamanından önce yapılması için ilgili bakanlığa soru önergesi verdi.

MHP'li Baki Ersoy, verdiği soru önergesinde şunları kaydetti:

"Küresel ölçekte yaşanan döviz dalgalanmaları, tarımsal üretim girdilerinin maliyetlerini doğrudan etkilemektedir. Bu durum, çiftçilerimizin sürdürülebilir üretim faaliyetlerini planlamasında zaman zaman zorluklar oluşturabilmektedir. Bu çerçevede sertifikalı tohum desteği, üreticilerimizin hem verimliliklerini artırmaları hem de üretim süreçlerini daha rasyonel ve öngörülebilir biçimde organize edebilmeleri açısından kritik bir rol üstlenmektedir. 2025 yılına ilişkin sertifikalı tohum destek ödemelerinin zamanından önce yapılması, üreticilerin finansal yükünü hafifletmekle kalmayıp, motivasyonlarını artırarak tarımsal üretimde sürekliliği ve istikrarı da güçlendirecektir. Desteklerin mümkün mertebe ivedilikle çiftçilerimizin hesaplarına aktarılması; girdi temininde yaşanabilecek aksamaların önüne geçilmesi, üretim planlamalarının zamanında yapılabilmesi ve ulusal tarımsal üretim kapasitesinin korunması açısından stratejik bir gereklilik arz etmektedir. Bu kapsamda; 2025 yılı sertifikalı tohum desteklerinin ödenmesine ilişkin takvim belirlenmiş midir? Destek ödemelerinin ne zaman yapılması planlanmaktadır? Çiftçilerimizin yeni üretim döneminde mağduriyet yaşamamaları adına bu ödemelerin hızlandırılması yönünde bir çalışma yapılması planlanmakta mıdır?" - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
Erdoğan'dan Özel'e: Uzaktan kumandayla ancak bu kadar siyaset yapılır

Erdoğan'dan CHP lideri Özel'i küplere bindirecek benzetme
Darphane'den 8 ay sonra bir ilk! Binlerce 1, 5 ve 10 kuruş basıldı

Darphane'den 8 ay sonra bir ilk! Yeni paralar tedavüle girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Ersoy duyurdu: Tarihte ilk kez böylesi bulundu

Bakan Ersoy duyurdu: Tarihte ilk kez böylesi bulundu
Kabus geri döndü! İki ilçeyi istila ettiler, evlerin içi korkunç halde

Kabus geri döndü! İki ilçeyi istila ettiler, evlerin içi korkunç halde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.