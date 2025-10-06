MHP'li Baki Ersoy'dan Sertifikalı Tohum Destek Ödemeleri İçin Önerge

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ; 2025 yılı sertifikalı tohum desteklerinin ödemelerinin zamanından önce yapılması için ilgili bakanlığa soru önergesi verdi.

MHP'li Baki Ersoy, verdiği soru önergesinde şunları kaydetti:

"Küresel ölçekte yaşanan döviz dalgalanmaları, tarımsal üretim girdilerinin maliyetlerini doğrudan etkilemektedir. Bu durum, çiftçilerimizin sürdürülebilir üretim faaliyetlerini planlamasında zaman zaman zorluklar oluşturabilmektedir. Bu çerçevede sertifikalı tohum desteği, üreticilerimizin hem verimliliklerini artırmaları hem de üretim süreçlerini daha rasyonel ve öngörülebilir biçimde organize edebilmeleri açısından kritik bir rol üstlenmektedir. 2025 yılına ilişkin sertifikalı tohum destek ödemelerinin zamanından önce yapılması, üreticilerin finansal yükünü hafifletmekle kalmayıp, motivasyonlarını artırarak tarımsal üretimde sürekliliği ve istikrarı da güçlendirecektir. Desteklerin mümkün mertebe ivedilikle çiftçilerimizin hesaplarına aktarılması; girdi temininde yaşanabilecek aksamaların önüne geçilmesi, üretim planlamalarının zamanında yapılabilmesi ve ulusal tarımsal üretim kapasitesinin korunması açısından stratejik bir gereklilik arz etmektedir. Bu kapsamda; 2025 yılı sertifikalı tohum desteklerinin ödenmesine ilişkin takvim belirlenmiş midir? Destek ödemelerinin ne zaman yapılması planlanmaktadır? Çiftçilerimizin yeni üretim döneminde mağduriyet yaşamamaları adına bu ödemelerin hızlandırılması yönünde bir çalışma yapılması planlanmakta mıdır?" - KAYSERİ