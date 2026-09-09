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MHP Kuluncak’tan yeni işletmelere hayırlı olsun ziyareti

MHP Kuluncak’tan yeni işletmelere hayırlı olsun ziyareti
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kuluncak İlçe Başkanı Cahit Aslan ve İlçe Başkan Yardımcısı, ilçede yeni faaliyete başlayan işletmeleri ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kuluncak İlçe Başkanı Cahit Aslan ve İlçe Başkan Yardımcısı, ilçede yeni faaliyete başlayan işletmeleri ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaretlerde işletme sahipleriyle görüşen MHP ilçe teşkilatı, iş yerlerinin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. İlçe esnafının ve yeni işletmelerin her zaman yanında olduklarını belirten teşkilat üyeleri, yeni işletmelerin Kuluncak'a ve esnafa hayırlı olmasını temenni etti.

MHP Kuluncak İlçe Teşkilatı, işletme sahiplerine bol ve bereketli kazançlar dileyerek, ilçenin ekonomik ve ticari hayatına katkı sağlayacak girişimcilere başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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