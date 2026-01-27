MHP'li Akçay, Manisa'da partililerle bir araya geldi

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde temaslarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, parti teşkilatıyla bir araya geldi, çeşitli kurum ve kuruluşlara ziyaretlerde bulundu.

MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Alaşehir'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Akçay'a, MHP MYK Üyesi Ali Uçak ve MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner eşlik etti. MHP Alaşehir İlçe Başkanlığı önünde partililerin çiçeklerle karşıladığı Akçay, MHP'nin siyaset anlayışının, 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim, sonra ben' ilkesi üzerine kurulu olduğunu söyledi. Bu anlayışın MHP'yi diğer siyasi partilerden ayıran en önemli özellik olduğunu belirten Akçay, Cumhur İttifakı'nın kurulmasının temel nedenlerinden birinin de bu ilke olduğunu ifade etti.

Siyasetin gerçekler üzerinden yapılması gerektiğini dile getiren Akçay, MHP'nin muhalefeti, yıpratıcı anlayışla değil, devlet ve millet sorumluluğuyla yaptığını söyledi. Türkiye'nin geçmişte koalisyonlar, hükümet krizleri ve darbe girişimleri nedeniyle siyasi istikrarsızlık yaşadığını belirten Akçay, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişiminin bu sürecin en acı örneklerinden biri olduğunu kaydetti. Akçay, siyasi öngörülerine dikkat çektiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör tehdidi ve bölgesel riskler konusunda yıllar öncesinden önemli uyarılarda bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin sınır güvenliği ve terörle mücadelesinde kararlı duruş sergilendiğini ifade eden Akçay, bu mücadelenin sürdürüleceğini belirtti.

OLUMLU SONUÇLAR

Ekonomiye de değinen Akçay, uygulanan istikrar programları ve sıkı para politikalarının olumlu sonuçlar vermeye başladığını söyledi. Enflasyonun düşüş eğilimine girdiğini, Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini ifade eden Akçay, Merkez Bankası rezervlerinin tarihi seviyelere ulaştığını, bu gelişmelerin vatandaşların alım gücüne yansıyacağını dile getirdi.

MHP Alaşehir İlçe Başkanı Tahsin Atılgan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlere teşekkür etti. Program kapsamında Erkan Akçay ve beraberindeki heyet, AK Parti İlçe Başkanlığı, Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Örencik Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyaretlerde AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Fedayi Kozan, Ziraat Odası Başkanı Özer Demir ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fatih Çataldere ile istişarelerde bulunuldu.