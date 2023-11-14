MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İsrail'e Sert Tepki
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in saldırılarını kınayarak Netanyahu ve yönetiminin savaş suçlarından yargılanması gerektiğini belirtti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Netanyahu ve yönetimi savaş suçlarından dolayı Lahey Adalet Divanı'nda yargılanmalıdır"
-"Füzenin atılması kelimenin tam anlamıyla vahşettir. ABD emrinde olması yıkım ve cinayet ortaklığının delilidir"
- "İsrail saldırıları hiçbir kural tanımadan devam etmektedir"
-"Netanyahu katliamları aralıksız sürdürme mesajı verdi. İsrail çatışma bölgesinde sıkıştı. Çok ağır kayıplar veren İsrail'in karşısındaki güçlerin çevresinden dolanarak aşmayı hedeflemekte. Masum insanları katletmektedir"
-"El şifa hastanenin vurulması İsrail'in savaş suçları siciline yenisini ekledi"
-"Çatışmalara ara verilmesi ve insani koridor açıklaması da kuru laf kalabalığıdır"
-"Aynı duruş ve tutumu Arap coğrafyasında görmekte gecikilmiştir. Riyad'daki teklif ve önerileri saygı gören cumhurbaşkanımız kadar dürüst, sağlam duruş sergileyen kanaatimce kimse olmadı"
-"Gazze'li bebeklerin haklarına ne zaman sahip çıkılacak? Gözlenen, istenen nedir? Bu atanetin kaynağı, korku duyulan sebepler nedir? Milyar dolarlar içindeki kaymak tabakanın vicdanı rahat mıdır?"
-"Netanyahu Arap liderlerine sesleniyorum, çıkarlarınız için sessiz kalın demiş. Bazı ülkelerde geçebilir bu ama Müslüman Türk milletine sökmez. Korkak bin defa kahraman bir defa ölür"
-"Herkes sussa da biz susmayacağız. Ateşkesin tesis edilmesi şarttır. İsrail tazminata mahkum edilmelidir"
ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor