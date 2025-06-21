MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul: "Türkiye Olarak Küresel Rekabette Yerimizi Almalıyız"

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, sağlık alanında yapay zeka ve tıbbın geleceği konulu panelde Türkiye'nin küresel rekabetteki yerini alması gerektiğini vurguladı. Yurdakul, yüksek nitelikli insan kaynağının harekete geçirilerek sağlık endüstrisinde bağımsızlık hedeflenmesi gerektiğini ifade etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul: "Türkiye olarak küresel rekabette yerimizi almalıyız"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Çağımızın ne kadar hızlı olduğunu, bilginin ne kadar hızlı aktığını ve el değiştirdiğini biliyoruz. Türkiye olarak küresel rekabette yerimizi almalıyız" dedi.

MHP Genel Merkezinde Sağlık Politikalarında Yapay Zekanın Yeri ve Tıbbın Geleceği paneli düzenlendi. Panelin moderatörlüğünü MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul üstlendi. Aynı zamanda programda açılış konuşmasını yapan Yurdakul, bugün artık tek tıkla binlerce bilginin saniyeler içinde öğrenildiğini söyleyerek, yapay zekanın bir doktorun hayat boyu edindiği bilgiye dakikalar içinde ulaşılabildiğini belirtti.

"Türkiye olarak küresel rekabette yerimizi almalıyız"

Erken yola çıkan ülkelerde bilginin üzerinde regülasyon çalışmaları yapıldığını dile getiren Yurdakul, "Çağımızın ne kadar hızlı olduğunu, bilginin ne kadar hızlı aktığını ve el değiştirdiğini biliyoruz. Türkiye olarak küresel rekabette yerimizi almalıyız. Bu çerçevede birkaç hafta önce kamuoyuna Türk ve Türkiye yüzyılında sağlık ekonomisi ve gelişim hamlesi politikamızı açıkladık. Kısaca ifade edersek, bilim insanlarını, girişimcileri ve kamu kuruluşlarını kapsayan dinamik bir sağlık endüstrisi meydana getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yüksek nitelikli insan kaynağımızı harekete geçirmemiz gerekiyor"

Yurdakul, sağlık alanında yabancı ürün ve hizmetlere olan bağımlılığı azaltmanın öncelikli amaçlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Bunun için yüksek nitelikli insan kaynağımızı harekete geçirmemiz gerekiyor. Yüksek nitelikli bilim insanlarımız ve girişimcilerimize sağlanacak tam rekabetçi bir sağlık endüstrisinde ülkemizin tüm dünyaya dudak ısırtacak hızla ilerleyebileceğimize inanıyoruz. Bu sayede dış bağımlılığımızın azaltılmasının yanı sıra dünyaya sağlık endüstrisine özel ürün ve hizmet ihraç etme hedeflerimizin de gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

MHP olarak küresel gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktaran Yurdakul, "Türkiye'de sağlık politikalarında yapay zekanın yeri ve tıbbın geleceği panelimiz de bu amaçla yapılıyor. Panelimizde yapay zeka nedir, nereye gidiyor, yapay zeka hususundaki risk ve tehditler nelerdir ve yapay zekanın sağlık politikalarındaki yeri hususunda çok nadir bilgilerle karşılaşmış olacaksınız. Sağlıkta yapay zeka, teşhis, tedavi, veri analizi gibi birçok alanda kullanılmakta ve tıp dünyasında daha hızlı ve daha doğru sonuçlar elde edilebilmektedir" diye konuştu.

"Türk milleti zafer sancağının bilim ve bilgi otağının taşıyıcısıdır"

Yapay zekanın yeni fırsatlar oluşturduğu kadar zorlukları olduğuna da dikkati çeken Yurdakul, şöyle devam etti:

"Üniversitelerdeki bilimsel bilgiye sahip hocalarımız donanımlı ve dinamik Türk gençliği özel sektörün girişimci ruhu stratejik iş birlikleriyle birleştirilerek ülkemizin teknoloji üstü olma hedefi gerçekleştirilmelidir. MHP olarak bizim vizyonumuz çok net. Çünkü genel başkanımızın bizlere mesajı çok net. Türk milleti zafer sancağının bilim ve bilgi otağının taşıyıcısıdır. Biz de genel başkanımızın bu vizyonu sayesinde sağlık politikalar alanında birçok çalışma, program ve etkinliklerden sonra bugün de sağlık politikalar açısından yeni bir perde açıyoruz ve yapay zekayı masaya yatırıyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ECE NUR ÖZTÜRK - Politika
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