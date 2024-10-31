MHP Diyarbakır İl Başkanı Bahçeli'yi Ziyaret Etti
MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Aslan ve Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Bedirhan Akyol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek ona özel bir forma hediye etti.
Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Diyarbakır İl Başkanı Miktat Aslan ve Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Bedirhan Akyol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
MHP Diyarbakır İl Başkanı Aslan ve Diyarbakır Kulüp Başkanı Akyol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu. Ziyarette Bahçeli'ye arkasında adının yazılı olduğu 21 numaralı Diyarbakırspor forması hediye edildi. - ANKARA