Mesut Özil, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Eski Futbolcu Mesut Özil, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Eski Futbolcu Mesut Özil, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. MHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Eski Futbolcu Mesut Özil'i makamında kabul etti" ifadelerine yer verildi. - ANKARA