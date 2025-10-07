Mersin'deki Ulaşım ve Altyapı Yatırımları Hızla İlerliyor

Ak Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, kent genelinde devam eden ulaşım, altyapı, eğitim ve sağlık yatırımları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kıratlı, başta Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu olmak üzere birçok projenin hızla ilerlediğini belirterek, "Hedefimiz projeleri planlanan tarihten önce tamamlamak" dedi.

Kıratlı, beraberinde AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı Cihan Ciğer ile birlikte İhlas Haber Ajansı (İHA) Mersin Bürosunu ziyaret ederek, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu projesinde fiziki ilerlemenin yüzde 70'in üzerine çıktığını söyleyen Kıratlı, "Planlanan bitiş tarihi 2027 sonuydu ancak biz bu projeyi 2026 yılı sonuna yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ekiplerimiz sahada yoğun bir tempoda çalışıyor" diye konuştu.

Pozantı-Çeşmeli Otoyolu yenileniyor

Kıratlı, doğu-batı aksında trafiği rahatlatacak Pozantı-Çeşmeli Otoyolunda da yenileme çalışmalarının başlayacağını bildirdi. "Yenileme ihalesini yaptık, bu ay itibarıyla başlıyoruz. Eski yol çok kötü durumdaydı. Bölge müdürümüz, 'yepyeni bir yol olacak' dedi. Çalışmalar 8 ila 10 kilometrelik etaplar halinde sürecek" ifadelerini kullandı.

D-400 yolu 8 şeride çıkıyor

Mersin-Adana arasındaki D-400 karayolunun 8 şeride çıkarılması için yapılan ihalenin tamamlandığını da hatırlatan Kıratlı, "Bu yıl ödenek ayıramadık ancak 2026 yılı için güçlü bir bütçe alıyoruz. Serbest Bölge-Cam Sanayi hattında da çalışmalar başlayacak" dedi.

Sağlık ve eğitim yatırımları devam ediyor

Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesi yolunun ihalesinin yapıldığını ve hastane bağlantı yollarıyla birlikte yılbaşına kadar tamamlanacağını belirtti. Ayrıca Erdemli-Çiriş sanayi yolu, Fındıkpınarı-Cemilli ve Güzeloluk yayla yollarında da çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Eğitim alanında 47 yeni okul yatırımının başlatıldığını belirten Kıratlı, "Depreme dayanıklı, modern okulları çocuklarımızla buluşturuyoruz. 2002'de 6 bin olan derslik sayısı bugün 19 bini geçti" şeklinde konuştu.

"Bekleme süreleri azaldı"

Sağlıkta son bir yılda önemli ilerleme kaydedildiğini dile getiren Kıratlı, "Mersin'de kamu hastanelerinde 29 milyon kişi hizmet aldı. Bekleme süresi yüzde 70 oranında azaldı. Randevu sorunu yaşayan vatandaşlarımız için alternatif tedavi merkezleri oluşturduk" diye konuştu.

Yüksek hızlı tren ve lojistik vizyonu

Kıratlı, Mersin'den geçen Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında fiziki tamamlanmanın da yüzde 70'i geçtiğini belirterek, Yenice-Ulukışla hattı için yeni gelişmeleri paylaştı. "En büyük eksiğimiz Yenice-Ulukışla arasıydı. Şu anda Yenice-Aksaray aksının bütün süreçleri tamamlandı. Bu hattın tamamlanmasıyla İstanbul'dan Gaziantep'e kadar kesintisiz bir yüksek hızlı tren hattı oluşacak" dedi.

"Mersin Havalimanı ve liman entegrasyonu kritik"

YHT hattının sadece ulaşım açısından değil, lojistik ve ekonomi açısından da stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Kıratlı, "Havalimanı ve liman entegrasyonu sayesinde Mersin, Karaman, Aksaray, Nevşehir gibi iç bölgeleri birbirine bağlayacak. Bu, serbest bölge ve limanla bütünleşmiş büyük bir ekonomik dönüşüm anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

"Hizmet siyaset üstüdür"

Mersin'de yürütülen hizmetlerin siyaset üstü olduğunu dile getiren Kıratlı, "Mersin, kendisini temsil edenlere sahip çıkmalı. Yapılan hizmet kimin eliyle gelirse gelsin bu şehir içindir. 'Benim oy verdiğim yapınca iyi, karşı düşüncedeki yapınca kötü' yaklaşımı yanlış. Bu hizmetler hepimizin" dedi.

"Mersin Türkiye'nin güneydeki lokomotifi olacak"

Kıratlı, açıklamasının sonunda Mersinlilere seslenerek, "Mersin'e inanalım, sahip çıkalım. Bu şehir artık sadece bir liman kenti değil; sanayi, lojistik, turizm ve sağlık merkezi olacak. Bu altyapı hamleleriyle Mersin, Türkiye'nin güneydeki lokomotifi haline gelecek" diye konuştu.

Milletvekili Kıratlı, projelerin takipçisi olmaya devam edeceklerini ve Mersin'i hak ettiği yere taşımak için gece gündüz çalıştıklarını da sözlerine ekledi. - MERSİN