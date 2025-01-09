Memleket Partisi'nden Maaş Artışlarına Sert Tepki

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, açıklanan memur ve emekli maaşlarına tepki göstererek, maaşların istenilen düzeyde olmadığını söyledi.

İl Başkanı Baltalık, "Halkımıza reva görülen maaş artışları, halkımızı sefalet sınırının altında eşitlemiştir. Asgari ücretliye yapılan yüzde 30 zammın ardından memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 15,75 oranında zam yapılmasını halkı yoksulluğa sürükleyen bir politika olarak nitelendiriyoruz" dedi.

Zamları açlık sınırının altında bulduklarını belirten Baltalık, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Açlık sınırının altında belirlenen bu ücretler sefalet açıklamasıdır. Halkımızı yoksulluğa mahkum eden bu zam oranları, iktidarın kendi belirlediği enflasyon oranlarının bile çok altında kalmıştır. Bağımsız araştırma kuruluşlarının verilerine göre çarşıda pazarda yüzde 90 hayat pahalılığı yaşanmaktadır. Kentimizde en düşük kira bedelinin bile 15 bin TL olduğu düşünüldüğünde bu maaşlarla yaşam sürdürmek imkansızdır. Bu noktada ek bir zam ya da açıklama yapmak, mevcut durumu değiştirmeyecektir. Bugünkü düzen, halkımızı yoksulluğa mahküm etmiştir. İnsanlar artık sadaka gibi sunulan bu zamları kabul etmiyor. Halk, alın terinin hakkını istiyor. Biz, halkımızın hak ettiği yaşam şartlarına kavuşması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Emeklimizin, memurumuzun, işçimizin hakkını koruyacak politikalarla düzene son vereceğiz." - KIRŞEHİR