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Mehmet Muş'tan İsrail'e Sert Mesaj: 'Soykırım İşleniyor'

Mehmet Muş'tan İsrail'e Sert Mesaj: 'Soykırım İşleniyor'
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Irak Temsilciler Meclisi Gümrük Vergilendirme Alt Komitesi Başkanı Khalel Gazi Hassan El Dosaki ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına dikkat çekerek, bu durumun tüm Orta Doğu için büyük bir tehdit olduğunu vurguladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Irak Temsilciler Meclisi Gümrük Vergilendirme Alt Komitesi Başkanı Khalel Gazi Hassan El Dosaki ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Muş, Meclis'teki görüşmede yaptığı açıklamada, TBMM'de kabul edilen kanun tekliflerinin yüzde 55'inin, başkanlığını yaptığı komisyonda ele alındığını aktardı.

Gazze'deki saldırılarını sürdüren İsrail'in katliam yaptığını ifade eden Muş, yaşananlar karşısında herkesin beraber hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Mehmet Muş, şunları kaydetti:

" İsrail, eğer durdurulmazsa bütün Orta Doğu'yu kan gölüne çevirecek. Yaptığı bütün katliamlarda sırtını sıvazlayan bir ABD var. Birleşmiş Milletlerden (BM) İsrail aleyhine bir şey çıkacak olsa ABD anında veto ediyor. Gazze 360 kilometrekarelik bir alan, binlerce ton bomba atılıyor. Bunu normal bir insan mantık olarak izah edemiyor. Niçin bir ülke böyle bir katliamın içerisine girer? Eğer rasyonel bir açıklama bulamıyorsanız arkasında o zaman teolojik bir inanç var. İsrail, bütün Orta Doğu'yu kendi toprağı gibi görmek istiyor ve her yere saldırıyor."

İsrail'in, Lübnan'da da saldırılarda bulunduğunu anımsatan Muş, katliamların durması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğinin altını çizdi.

Mehmet Muş, İsrail'in saldırganlığının en büyük tehdit olduğunu ve soykırım işlendiğini belirtti.

PKK'nın saldırılarına işaret eden Muş, "Bizim için bu, tehdit unsurudur. Bu terör örgütünü sizin de desteğinizle elimine etmek istiyoruz. Bizim Irak devletiyle herhangi bir meselimiz yok. Irak devletinden, parlamenterlerden bu yasa dışı terör örgütünün elimine edilmesi için destek vermenizi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Irak'ın refahının artmasını istediklerini dile getiren Muş, Türkiye ile Irak arasında iyi ilişkilerin bulunduğunu hatırlattı.

Irak Temsilciler Meclisi Gümrük Vergilendirme Alt Komitesi Başkanı Dosaki de Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika

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