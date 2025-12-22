Mecliste yoğun geçen bütçe maratonu sona erdi

TBMM 'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 23 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumla başlayan bütçe maratonu, TBMM Genel Kurulunda, 154 saatlik çalışmanın ardından, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin kabul edilmesiyle sona erdi.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, 40 gün süren bütçe görüşmelerinde milletvekilleri 240 saat mesai yaptı. Komisyonda gerçekleştirilen 21 birleşim 77 oturumda, Komisyon üyeleri dahil 271 farklı milletvekilinin toplam 1353 söz talebi karşılandı. Meclis'teki mevcut milletvekillerinin yüzde 46'sı Komisyona gelip görüşlerini ifade etti.

Komisyonda, bütçe görüşmeleri en uzun ve en kısa süren kurumlar bu yıl da değişmedi. Milletvekilleri en fazla mesaiyi 13 saat 56 dakikayla bu yıl da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bütçesi üzerinde yaptı. Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2026 yılı bütçesi en kısa sürede kabul edilen kurum ise TBMM oldu. TBMM'nin 2026 yılı bütçesi komisyonda 9 saat 50 dakikada kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda ise 2026 yılı bütçesinin görüşmeleri kapsamında 154 saat mesai yapıldı. Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine üyeleri ve 457'si milletvekili olmak üzere toplam 1208 söz hakkı talebi karşılandı.

Genel Kurul, bütçe görüşmeleri sırasında en uzun mesaisini Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri üzerinde gerçekleştirdi, milletvekilleri söz konusu Bakanlıkların bütçe görüşmeleri sırasında 13 saat 30 dakika çalıştı.

Genel Kurulun en kısa süren bütçe mesaisi ise 9 saat 48 dakikayla 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerinde yapıldı.

Ofsayt kalksın önerisi

Bütçe görüşmeleri sırasında, Meclis kürsüsü zaman zaman renkli görüntülere de tanıklık etti. Bazı milletvekilleri Meclis kürsüsüne bebek arabası, şemsiye, pamuk, domates, soğan, mandalina, kantar, fötr şapka, kasket, yapay çiçek gibi nesnelerle çıkarken bazı milletvekilleri ise kürsüden önemli önerilerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesi üzerinde söz alan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, eski milli futbolcu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile pandemiden önce milletvekillerine spor yaptırmak için çağrı yaptıklarını hatırlattı. Sancaklı, "O dönem, 'milli oyuncular size hocalık yapacak, para da almayacağız' demiştim. Bu teklifi bir daha yeniliyorum. Şimdi bütçe görüşmelerinde olmaz ama yılbaşından sonra istiyorsanız haftada bir gün sabah 08.00'de toplanalım burada, yürüyüş, kültür fizik yapalım, bisiklete binelim ve hem spor yapalım hem de Türkiye'ye örnek olalım." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesi üzerinde söz alan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kürsüden ofsaytın kaldırılması çağrısında bulundu. Sarıgül, "Futbol heyecandır, enerjidir, muazzam bir mutluluktur. Bakıyorsunuz, doksan dakika oynanıyor, gol atılıyor, bir oyuncunun ayağı yarım metre içeride diye emek hırsızlığı yapılıyor ve o gol sayılmıyor. Bakın, ofsaytın kalkması konusunda öncülük yapın, ofsayt kalksın, hızlı futbol gelsin, daha çok gol olsun ve heyecan mutlaka artsın." ifadesini kullandı.

TBMM Genel Kurulunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının 2026 yılı bütçelerinin görüşmeleri üzerinde söz alan CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, kürsüye yazar kasayla çıktı, Ticaret Bakanlığının bütçesini eleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesinin görüşmeleri sırasında DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, kürsüye Bakan Osman Aşkın Bak'ın da yer aldığı bir karikatürle çıktı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, karikatürde yer alan renkleri işaret ederek, "Burada LGBT'nin reklamını yaparak bir konuşmaya da müsaade edemeyiz." diye konuştu. Güneş'in ardından kürsüye çıkan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo'nun da karikatürü göstermesi üzerine Genel Kurul'da AK Parti ve DEM Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

"Şapkayı takarken rahmetli Demirel'e benzediniz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bütçesi üzerinde söz alan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, kürsüye yanında getirdiği şemsiye ile çıktı. Türkiye'de şemsiyenin artık tarihi esere dönüşeceğini ifade eden Aygun, kuraklığa dikkati çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı bütçesi üzerinde söz alan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, kürsüye, taktığı kasket ve yanında getirdiği pamuk, domates, soğan ve mandalina ile çıktı. "Buraya manav açmaya gelmedik" diyen Barut, çiftçinin 2025 yılında ne ektiyse zarar ettiğini belirterek, tarım politikasını eleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesi üzerinde söz alan CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, kürsüye üzerinde "Yeni doğan bebeğin aylık maliyeti 15 bin lira. Cesaretin var mı doğurmaya?" asılı bir afişin yer aldığı bebek arabasıyla geldi. Dinçer, "Bugün Türkiye'deki doğum oranını tartışırken önümüze sadece bir bebek arabasını değil, bu ülkedeki kadınların ve ailelerin omuzlarına yüklenen ağır bir yükü getiriyorum." sözlerini sarf etti.

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerinde söz alan, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, kürsüye fötr şapka ile çıkarak, bütçeye ilişkin eleştirilerde bulundu. Yıldızlı'nın konuşmasını tamamlamasının ardından Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, "Şapkayı takarken rahmetli Demirel'e benzediniz." ifadesini kullandı.

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerinde söz alan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, kürsüye yapay çiçekle çıktı. Genel Kurul Salonu'ndaki çiçekleri gösteren ve 28 yıldır değiştirilmediğini iddia eden Sakık, "Hiçbir soruna çözüm bulamayan bu Meclis, devasa sorunları nasıl çözecek?" dedi.

Mikrofonlar devrildi

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerinde söz alan CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, kürsüye elindeki kantarla çıktı. Bütçeye yönelik eleştirilerde bulunan Süllü, "Bütün memlekette denge bozulmuş, kantarın topuzu kaçmış durumda." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milletvekillerinin sorularını yanıtlarken Süllü'ye yönelik, "Biz kantarla değil dijital hassas terazilerle yolumuza devam ediyoruz. Bu hassasiyetle de devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank kürsüye hibrit roket motorunda kullanılan yakıt ve bir koli bandıyla çıktı. Ateşlemedeki itki sisteminde kullanılan yakıt materyalini göstererek, "Bu yakıtı uzayda alçak yörüngede ateşlerseniz bin kilometrenin ötesine çıkarabilir. İşte bizim yüksek teknoloji anlayışımızın bir ürünü" sözlerini sarf eden Varank daha sonra koli bandını işaret ederek, "İşte bu CHP'nin teknolojideki rekabetçilik anlayışının bir ürünü." görüşünü paylaştı.

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında başlayan tartışma arbedeye dönüştü. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş birleşime ara verdi. Ara sırasında da AK Parti ve CHP milletvekilleri arasındaki arbede devam etti. Arbede sırasında Genel Kurul Salonu'ndaki saksı ve mikrofonlar devrildi.