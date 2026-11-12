MEB bütçesinde ortalık karıştı! Bakan Tekin'den Özçağdaş'a: Sen ahlaksız bir yalancısın

MEB bütçesinde ortalık karıştı! Bakan Tekin'den Özçağdaş'a: Sen ahlaksız bir yalancısınGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe görüşmeleri sert tartışmalara sahne oldu. Bir MEB yöneticisi hakkındaki ihale yolsuzluğu iddiası üzerine salonda tansiyon bir anda yükselirken, ayağa kalkan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Yeni Parti Milletvekili Suat Özçağdaş'a yönelik "Sen ahlaksız bir yalancısın" çıkışı ortalığı karıştırdı. Karşılıklı istifa çağrıları ve sözlü atışmaların büyümesi üzerine görüşmelere 10 dakika ara verildi.
- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere toplandı.
- Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu hakkında bir ihalede yolsuzluk yaptığı iddiasında bulundu.
- Bakan Yusuf Tekin, Özçağdaş'a 'Sen ahlaksız bir yalancısın' dedi; Özçağdaş Tekin'i istifaya davet etti ve komisyona 10 dakika ara verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gergin anlar yaşandı.
MEB YÖNETİCİSİNE YOLSUZLUK İDDİASI
Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere toplandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sunumunun ardından Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu hakkında bir ihalede yolsuzluk yaptığı iddiasında bulunmuştu. Bakan Tekin ise bu iddiaları yalanlamıştı.
BAKAN TEKİN AYAĞA KALKTI
İlerleyen saatlerde aynı konu üzerine yine gergin anlar yaşandı. AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, konuşması esnasında bu durumun sadece bir iddia olduğunu belirtti. Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ise Güneş'in konuşması esnasında, "Sen yalancı bir adamsın. Ben mahkeme kararıyla konuşuyorum" dedi.
Bakan Tekin ise ayağa kalkarak Özçağdaş'a, "Sen ahlaksız bir yalancısın" dedi. Bunun üzerine Özçağdaş, Bakan Tekin'i istifaya davet etti. Tartışmaların büyümesi üzerine komisyona 10 dakika ara verildi.