Mansur Yavaş, İpek Yolu Kültür Rotası'nı Dünyaya Tanıtacak

Mansur Yavaş, İpek Yolu Kültür Rotası'nı Dünyaya Tanıtacak
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ayaş-Sapanca İpek Yolu Kültür Rotası'nı ayağa kaldıracaklarını ve burayı tanıtarak yerel halkın ekonomik kazanç sağlamalarını hedeflediklerini söyledi.

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Ayaş- Sapanca İpek Yolu Kültür Rotası'nı ayağa kaldıracaklarını belirterek, "Burayı dünyaya tanıtacağız. Buradaki insanların yaşadıkları yerde para kazanmalarını sağlayacağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 'Ayaş-Sapanca İpek Yolu Kültür Rotası' programına katıldı. Başkan Yavaş'a eşi Nursen Yavaş eşlik ederken, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, bürokratlar ve ilçe belediye başkanları da programda yer aldı. Yavaş, Ankapark ile ilgili bazı firmalarla görüşüldüğünü, çalıştırılabilecek durumda olan oyuncak alanlarının işletilebileceğini belirterek, "Firmalar, çalıştıramadıkları oyuncakları ise rehabilite edecek. Firmayı araştırıyoruz şu anda" dedi.

'REKREASYON ALANI OLARAK AÇACAĞIZ'

Ankapark'ın içinin düzenlediğini söyleyen Yavaş, "Bu yaz, düzenlediğimiz alanı rekreasyon alanı olarak açacağız" ifadesini kullandı. 'Ayaş-Sapanca İpek Yolu Kültür Rotası' hakkında da bilgi veren Yavaş, "Daha önce çok sayıda İpek Yolu çalıştayı yaptık. Bu yol, binlerce yıllık bir yol. Ankara-İstanbul yolunun Bolu üzerinden geçmesi ile kenarda, atıl durumda kaldı. Bu yol şimdi bize, tarihi bir zenginlik olarak döndü. Yabancı ve yerli turistlere bu zenginliği tanıtmak istiyoruz. Belediye başkanlarımızla el ele vererek bir program organize ettik. Önce Türkiye'ye, zamanla da dünyaya bunu tanıtacağız, kültür yok olmak üzere. Ayağa kaldıracak ve burayı dünyaya tanıtacağız. Buradaki insanların yaşadıkları yerde para kazanmalarını sağlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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