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Fatih Köse'den Manisa'nın geleceği için kritik çağrı

Fatih Köse'den Manisa'nın geleceği için kritik çağrı
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Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa'nın tarım, ulaşım, altyapı ve genç istihdamı gibi alanlarda uzun vadeli planlamaya ihtiyacı olduğunu belirterek, kentin geleceğinin ortak akıl ve sürdürülebilir projelerle inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa'nın tarımdan ulaşıma, altyapıdan genç istihdamına kadar birçok alanda uzun vadeli planlamaya ihtiyaç duyduğunu belirterek, kentin geleceğinin ortak akıl ve sürdürülebilir projelerle şekillendirilmesi gerektiğini söyledi.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa'nın sahip olduğu güçlü potansiyele rağmen birçok alanda kronikleşen sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, kentin geleceği için uzun vadeli ve kararlı adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Manisa'nın sanayi ve tarımda Türkiye'nin öncü şehirlerinden biri olduğuna dikkat çeken Köse, bu potansiyelin doğru planlamayla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Köse, "Manisa her geçen gün büyüyor. Ancak bu büyümenin ulaşım, altyapı, çevre, eğitim ve sosyal yaşam yatırımlarıyla eş zamanlı ilerlemesi gerekiyor. Aksi halde şehir, gelecekte daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacaktır." dedi.

Özellikle şehir içi trafik, plansız yapılaşma ve altyapı eksikliklerinin vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilediğini belirten Köse, yerel yönetimler ile kamu kurumlarının ortak projeler geliştirmesinin önemine işaret etti.

Tarım sektörünün Manisa ekonomisinin temel direği olduğunu vurgulayan Köse, üreticilerin artan girdi maliyetleri, su kaynaklarının verimli kullanımı ve pazarlama sorunları konusunda desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Üreticiyi koruyan, katma değerli üretimi teşvik eden politikalar hayata geçirilmelidir. Tarımda sürdürülebilirlik sağlanmadan Manisa'nın ekonomik kalkınması da tam anlamıyla mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Genç nüfusun kentte tutulabilmesi için istihdam alanlarının çeşitlendirilmesi gerektiğini dile getiren Köse, teknoloji, girişimcilik ve mesleki eğitim yatırımlarının artırılmasının önemine dikkat çekti.

Köse, "Gençlerimizin büyük şehirlerde gelecek aramak zorunda kalmadığı, üreten, gelişen ve yaşam kalitesi yüksek bir Manisa inşa etmek zorundayız. Bunun yolu da ortak akıldan, şeffaf yönetim anlayışından ve uzun vadeli şehir vizyonundan geçiyor." diye konuştu.

Düşünce Rotası Derneği olarak Manisa'nın sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirmeye devam edeceklerini ifade eden Köse, akademisyenler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla hazırlanacak projelerin kentin geleceğine önemli katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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