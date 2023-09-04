Maltepe Belediye Meclisi Toplantısında Kadın Voleybol Milli Takımı Kutlandı

Maltepe Belediye Meclisi, 1 aylık aranın ardından Belediye Başkanı Ali Kılıç başkanlığında toplandı. Gündemde yer alan 5 teklif ve 2 raporun görüşüldüğü birleşimde Kılıç, Sırbistan'ı yenerek Avrupa Şampiyonu olan Kadın Voleybol Milli Takımı'nı kutladı.

Maltepe Belediye Meclisi, 1 aylık aranın ardından yeni çalışma dönemine başladı. Gündemde yer alan 5 teklif maddesi ve 2 raporun görüşüldüğü olağan meclis toplantısı öncesi konuşan Başkan Ali Kılıç, Eylül ayında hayatını kaybeden devlet adamı, sanatçı ve yazarları andı. İlçede CHP, MHP ve Deva Partisi'nde yaşanan görev değişimlerinde göreve gelen isimleri de kutlayan Kılıç, Milli Mücadele'nin önemine de dikkat çekti.

"9 EYLÜL'DE İKİ BÜYÜK OLAY VAR…"

Başkan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasının 101'inci yılındayız. Bu topraklarda milletimize bağımsızlığını armağan eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına bir kez daha minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyor, anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu binlerce Maltepeli ile kutladık. Fener alayı sonrası gerçekleştirdiğimiz Burcu Güneş konseri, özellikle genç kardeşlerimiz tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Üç gün boyunca süren festivalimizde, Yaşar Kemal Kültür Merkezi konser alanında Retrobüs konseri ve 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Kardeş Türküler konserimizle binlerce Maltepeli gencimizle bir arada olma fırsatını yakaladık. Ünlü yazarlarımızdan Yaşar Kemal'in dediği gibi "en güzel şiir her zaman barıştır" değerli arkadaşlar. Yine aynı şekilde 9 Eylül iki büyük olayın gerçekleştiği önemli bir tarihti Türkiye için. Bunlardan biri İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu ve ikincisi ise CHP'nin kuruluşudur. Buradan İzmir'e özgürlük selamımızı gönderirken Cumhuriyet'in temel taşı ve garantisi olan partimizin 100'üncü yılını da kutluyorum."

İstanbul'a yeni atanan Vali Davut Gül, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki'nin ziyaretlerinden de memnun olduğunu dile getiren Kılıç, 18 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek sorunları değerlendirdiklerini söyledi. Bakireler Anıtı başta olmak üzere yapılan festival, kültür, altyapı hizmetlerinden de bahseden Kılıç, konuşmasının sonunda büyük bir başarıya imza atan Türk kadınlarını kutladı.

"RÖVANŞI ALDIK"

Kılıç, övgü dolu sözlerle bahsettiği Kadın Voleybol Milli Takımı'nı şu sözlerle kutladı:

"Tarih 8 Ağustos 1521. Birinci Süleyman Sırbistan'ı aldı. 1882 yılında ise Sırplar Osmanlı ordusuna başkaldırarak bağımsızlıklarını ilan ettiler. Türk tarihinde hep kadın izi vardır. Onlarca kadın hükümdar hayat bulmuştur, ordulara hükmetmişlerdir. Bunlardan biri Altuncan Hatun'dur. Selçuklu hükümdarıdır. Tomris Hatun'u hepiniz bilirsiniz. Terken Hatun, Mama Hatun, Dilşad Hatun, Kurtuluş Savaşı'ndaki kadınlarımız Nezahat Onbaşı, Şerife Bacı, Halid Edip Adıvar, Kara Fatma, Gördesli Makbule, Rahmiye Tayyar, Halime Çavuş, Emir Ayşe ve annelerin annesi Zübeyde Ananımızın da unutmadan altını çizmek gerekiyor. Bütün bunları niye anlatıyorum? Son dönemde İstanbul Sözleşmesi bir şekilde raftan kaldırıldı. 3 Eylül Türk kadınının destan yazdığı bir güne dönüştü. 1881'de Osmanlı'nın yenildiği Sırbistan'dan dünkü milli maçımız aslında Türk kadının aldığı bir rövanştır. Tankla, topla, askeri güçle zaman zaman kaybettiğimiz yerleri, Türk kadının o mücadeleci ruhuyla, sportif çalışmalarıyla dünyanın her tarafında dün akşam Türk kadınının, Anadolu kızlarının başarısına tanıklık ettik. Bu vesileyle Milli Voleybol takımımızı bir kere daha canı gönülden kutluyorum. Yeter ki biz kadınlarımızın önünde engel olmayalım, barikatlar kurmayalım. Onların önünü açtığımız zaman, tıpkı milattan önce atalarımızın diyarlarında, Orta Asya'da hüküm süren Tomris Hatunlar gibi yeni Tomris Hatunlar yaratmış olacağız. Bir kere daha bu ismi dünyanın her tarafına altın harflerle yazdıran File'nin Sultanları'nı canı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."