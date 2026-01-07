Haberler

Malezya Başbakanı Enver İbrahim Ankara'da konferansa katıldı
MALEZYA Başbakanı Enver İbrahim, Ankara'da, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen 'Malezya-Türkiye İlişkileri İçin Güç Değişimi ve Stratejik Seçimler' konulu konferansa katıldı.

MALEZYA Başbakanı Enver İbrahim, Ankara'da, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen 'Malezya- Türkiye İlişkileri İçin Güç Değişimi ve Stratejik Seçimler' konulu konferansa katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Malezya Başbakanı Enver İbrahim, SETA tarafından düzenlenen 'Malezya-Türkiye İlişkileri İçin Güç Değişimi ve Stratejik Seçimler' konulu konferansa katıldı. Başbakan Enver İbrahim'e, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
