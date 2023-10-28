Malazgirt'te Cumhuriyetin 100. yıldönümü kutlamaları başladı

Muş'un Malazgirt ilçesinde Cumhuriyetin 100. yıldönümü kutlamaları başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk büstünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene, kaymakam, belediye başkanı, jandarma komutanı, emniyet müdürü, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, okul müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Cumhuriyetin 100. yıldönümü kutlamaları başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk büstünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, okul müdürleri, vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. - MUŞ