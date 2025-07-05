Malatya'ya 570 Milyon TL'lik Yatırım Yapılıyor

Deprem bölgesi Malatya'ya, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından toplam 570 milyon TL'lik yatırım yapılıyor.

Ak Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, yatırımlarla ilgili yaptığı açıklamada, çalışmaların kent için büyük önem taşıdığını belirtti.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, TMO tarafından Yeşilyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde 20 bin ton kapasiteli, 4 bin metrekarelik alanda yatay hububat deposu inşa edildiğini söyledi. İdare binası ve müştemilatıyla birlikte projenin toplam maliyetinin 170 milyon TL'ye ulaştığını kaydeden Tüfenkci, bu yatırımla Malatya'nın modern şartlarda bir hububat tesisine kavuşacağını ifade etti.

TOBB tarafından ise Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 24 derslikli bir okul ile 200 öğrenci kapasiteli bir yurt yapıldığını aktaran Tüfenkci, çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi. Daha önce de TOBB'un Malatya'ya bir okul kazandırdığını hatırlatan Tüfenkci, yeni eğitim yatırımlarının OSB'deki nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamaya katkı sağlayacağını kaydetti.

Ayrıca TOBB'un, Yeşilyurt ilçesinde oda üyesi depremzedeler için 200 konutluk bir proje yürüttüğünü belirten Tüfenkci, yatırımların hem ekonomik hem de sosyal açıdan Malatya'nın kalkınmasına ciddi katkı sunacağını söyledi. - MALATYA