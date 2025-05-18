Malatya'da Sulama Sezonu Öncesi Toplantı

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, DSİ Malatya Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen istişare toplantısında, sulama sezonu öncesi baraj doluluk oranları, projeler ve destekleri değerlendirdi.

Toplantıda, depremler sonrası sulama altyapısı için 6 milyar 539 milyon TL'lik bütçe ayrıldığı açıklandı. 7 milyar TL bütçeyle tamamlanan Yoncalı Barajı'nın 2027'de hizmete gireceği, Kurşunlu Göleti'nin ise 2026 sezonunda sulamaya açılacağı bildirildi.

Sultansuyu Barajı'nda, su tutulurken rehabilitasyon çalışmalarının eş zamanlı yürütüldüğü ve bunun dünyada nadir bir uygulama olduğu belirtildi. Ayrıca 2,5 milyar TL'lik içme suyu ihalesinin yapıldığı ve sonuçlarının bu sezondan itibaren görüleceği ifade edildi.

Milletvekili Ölmeztoprak, sulama ücretlerinde indirime gidileceğini ve sulama sezonu öncesi sorunların en aza indirilmesi için çalıştıklarını vurguladı. - MALATYA