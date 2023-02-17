- Macron: "Avrupa, kendini savunabilmek istiyorsa silahlanmalı"

MÜNİH - Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 59. Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Avrupa, kendini savunabilmek istiyorsa silahlanmalı" dedi.

Uluslararası güvenlik politikaları konulu Münih Güvenlik Konferansı, Münih kentindeki Bayerischer Hof Oteli'nde başladı. Konferansta konuşma yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'yı savunma sanayisini güçlendirmeye çağırarak, "Avrupa, kendini savunabilmek istiyorsa, aynı zamanda kendisini silahlandırmalı ve Avrupa topraklarında üretim yapma yeteneğini hızlandırmalıdır. Ayrıca bir Avrupa Hava Savunma Konferansı başlatmak da gereklidir" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin de konuşan Macron, "Uzun süreli bir çatışmaya hazırız. Ukraynalıların kendilerini savunması için desteğimizi ve çabalarımızı mutlaka artırmalıyız. Aynı zamanda kendimizi barışın hazırlanmasına adamalıyız, barış şartlarını derhal hazırlamalıyız. Diyalog zamanı henüz gelmedi çünkü Rusya savaşı seçti. Sivil altyapıyı vurmayı ve savaş suçları işlemeyi seçti. Rusya'nın saldırısı başarısız olmalı. Birlik ve kararlılık Ukrayna'ya gerekli araçları sağlamak için önemlidir. Müzakere masasına kabul edilebilir bir şekilde gidin ve Ukraynalılar tarafından kararlaştırılan şartlar üzerinde uzun vadeli bir barış için çalışın. Rusya'nın yenilmeye mahkum olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Konferansın gündemi

Konferansta savaşın yanı sıra NATO'nun geleceği, Dağlık Karabağ, Orta Doğu ve Hint-Pasifik bölgesindeki durum, İran'ın nükleer programının ve Türkiye'de meydana gelen, Suriye'de de büyük yıkıma yol açan şiddetli depremlerin ardından yapılacak yardımlar da ele alınacak. Dünyanın dört bir yanından yüzlerce siyasetçiyi, önde gelen uluslararası kuruluşların liderlerini, iş ve bilim çevrelerinin temsilcileri ile 96 ülkeden uzmanları bir araya getiren konferansta öne çıkan isimler arasında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Çin Komünist Partisi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Irak Başbakanı Muhammed el-Sudani, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu yer alıyor. Ukrayna heyetinde ise Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba'nın yanı sıra yaklaşık 20 Ukraynalı parlamenter bulunuyor.