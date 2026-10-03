Lütfi Bora, Tokat Ticaret Borsası başkanlığına 155 oyla yeniden seçildi

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Tokat Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen organ seçimlerinde mevcut başkan Lütfi Bora, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden başkanlığa seçildi.

Tokat Ticaret Borsası'nda yapılan seçimlerde iki liste yarıştı. Mevcut Başkan Lütfi Bora'nın beyaz listesi ile Ufuk Haykır'ın mavi listesi üyelerin oyuna sunuldu. Resmi olmayan sonuçlara göre, Lütfi Bora'nın beyaz listesi 155 oy alarak seçimi kazandı. Ufuk Haykır'ın mavi listesi ise 115 oyda kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı