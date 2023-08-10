Lübnan Genelkurmay Başkanı ABD Merkez Kuvvetler Komutanı ile Askeri İlişkileri Ele Aldı

Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Hava Kuvvetleri Komutanı General Alexus Grynkewich ile askeri ikili ilişkileri ele aldı. Görüşmede, ABD ile Lübnan arasındaki askeri ikili ilişkilerin değerlendirildiği kaydedildi.

Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Hava Kuvvetleri Komutanı General Alexus Grynkewich ile askeri ikili ilişkileri ele aldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan açıklamaya göre Avn, Grynkewich ve ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea'yı, Cebel Lübnan vilayetindeki askeri karargahında karşıladı.

Görüşmede, ABD ile Lübnan arasındaki askeri ikili ilişkilerin değerlendirildiği kaydedildi.

Grynkewich'in Lübnan ziyaretinin, Hizbullah ile ezeli rakibi bazı Hristiyan siyasi partiler arasında çatışmaların yaşandığı döneme denk gelmesi dikkat çekti.

Öte yandan İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Vahid Celalzade ve beraberindeki bir heyet de bugün Beyrut'ta temaslarda bulundu.