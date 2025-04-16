Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'CHP'ye kayyum atanacak' iddialarına yalanlama

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Kütahyalı'nın paylaşımının ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş

Kütahyalı'nın paylaşımının ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş
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Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Yarın CHP'ye kayyum atanacak" iddiası peş peşe yalanlandı. Hakkında soruşturma başlatılan Kütahyalı'nın söz konusu paylaşımının ardından Borsa İstanbul'un vadeli pazarında sert çöküş yaşandı.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabındaki paylaşımda CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki şaibe iddialarına ilişkin yarın 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek ilk duruşmanın ardından partiye kayyum atanacağını öne sürdü.

KÜTAHYALI'YA SORUŞTURMA AÇILDI

Kütahyalı'nın iddiasının ardından peş peşe açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiaların manipülasyondan ibaret olduğunu belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da kayyum iddiasının doğru olmadığını kaydederek, yalan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BORSA İSTANBUL'DA SERT DÜŞÜŞ

Rasim Ozan Kütahyalı'nın söz konusu iddiasının ardından Borsa İstanbul'un vadeli pazarında çöküş yaşandı. Sürekli işlem seansının 18.00'de sona erdiği Borsa İstanbul'da vadeli piyasalar (futures) çok sert düşüşe geçti. XU030D1 endeksinde büyük kayıplar meydana geldi.

Kütahyalı'nın paylaşımının ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş

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Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıNe Demeli:

Bunun açıklaması ile borsa sert düştüyse varsın batsın gitsin...

Yorum Beğen131
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Haber Yorumlarıözcan kurt:

Yahu bu feto artığını hala yokedemediler.yada kullanıyorlar

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Çenesi ses tonu ile beynimizi sken herif borsayıda düşürdü sonunda :))

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Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

İlk önce lafa bakarım laf mı diye sonra söyleyene bakarım adam mı diye....

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Haber YorumlarıMurat günay:

Bütün zararı buna ödetsinler

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Haber YorumlarıMurat günay:

Zarar eden herkes dava açsın buna.

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Haber Yorumlarımehmet:

bu akp nin adamı değilmi

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Haber YorumlarıAdem:

Vay arkadaş ne olsa ekonomi etkileniyor

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Haber YorumlarıSer_hat:

Vay beeee Rasimin yalan haberine bile Borsamız tepki veriyor.vay beyim vay...

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Haber Yorumlarıkarprensi5134:

ben hayatımda böyle gereksiz adam görmedim

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