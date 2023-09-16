Kütahya Belediyesi ve Esnaf Odaları Birliği arasında afet iş birliği protokolü imzalandı

Kütahya Belediyesi, Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ile afet durumlarında yardımlaşma ve iş birliği yapmak için protokol imzaladı. Protokol kapsamında, afet esnasında nitelikli işgücü ve kaynak kapasitesinin etkili ve verimli kullanılması hedefleniyor.

Kütahya Belediyesi, herhangi bir afet durumunda karşılıklı yardım ve iş birliğini için, Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği ile imzaladı.

Kütahya Belediyesi ile Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nin taraf olduğu protokol çerçevesinde, şehirde meydana gelebilecek herhangi bir afet durumunda nitelikli işgücü ile kaynak kapasitesinin tespit edilerek afet esnasında planlı, etkili ve verimli kullanılması, karşılıklı yardım ve iş birliğine ilişkin işlemlerin yürütülmesi hedefleniyor.

İmzalanan protokole ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Öncelikle Türkiye'mizde yaşanan afetler nedeniyle hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha başsağlığı diliyorum. Deprem başta olmaz üzere sel, yangın gibi afetlerde birçok vatandaşımız mağdur olarak hayatını kaybediyor, yaralanıyor, malını kaybediyor. Ama Türkiye'de bulunduğu coğrafyanın özellikleri de dikkate alındığında her zaman bu tür afetlerle karşı karşıya kalabiliyor. İnşallah ne ülkemizde ne de dünyanın hiçbir yerinde kimse bu tür afetlere muhatap olmaz. Bizde böyle bir afete karşılık, afet öncesi gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Esnaf odalarımızın değerli başkanı, birlik başkanımız ile birlikte 'Afet Müdahale Planı ve Kütahya Afet Müdahale Planı' çerçevesinde muhtemel afetlere hazırlık için Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğimiz Başkanlığıyla, afet anında veya öncesinde hazırlık döneminde odalarımıza kayıtlı hemşehrilerimizle, esnaflarımızla iş birliği içerisinde şehrimizi afete dayanıklı, dirençli bir şekle dönüştürmek için bir protokol hazırladık. Onun imza töreni için bir aradayız. Öncelikle Birlik Başkanımız olarak şahsınız başkanlığında, tüm oda başkanlarımıza ve bu odalarımıza üye olan tüm esnaflarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, bütünlüğümüzü bozmadan şehrimizi, ülkemizi tüm dünyaya karşı daha güçlü noktaya taşıyacak bu iş birliklerini devam ettirsin. Nasip eylesin. Belediyemize de Afet İşleri Müdürlüğümüz kuruldu. Sağ olsun müdürüm ve orada çalışan personelimiz ile birlikte ihtiyaç olması halinde her odamızın, iştigal alanı olan konularda Afet İşleri Müdürlüğümüz ve ALOMER adı altında Afet Lojistik Merkezi kurduk. O merkezimiz iler birlikte iş birliklerimizi sürdüreceğiz. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA