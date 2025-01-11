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Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'na Seçildi

Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'na Seçildi
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AK Parti 8. Olağan Kütahya İl Kongresi'nde Ceyda Çetin Erenler, tek aday olarak başkanlığa seçildi. Kongre, Kütahya Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirildi ve seçim sonuçlarıyla birlikte yeni yönetim kurulu üyeleri de belirlendi. Erenler, eski İl Başkanı Mustafa Önsay'a teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hizmet etme sözü verdi.

Ak Parti 8. Olağan Kütahya il kongresinde başkanlığa Ceyda Çetin Erenler seçildi.

Kütahya Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen Ceyda Çetin Erenler'in tek aday olduğu AK Parti 8. Olağan Kütahya İl Kongresi divan seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay'ın açış konuşması ve diğer konuşmaların ardından seçimlere geçildi. Yapılan seçim sonucu başkanlığa Ceyda Çetin Erenler seçilirken, Yönetim kurulu üyeliklerine, Alaaddin Özcam, Ali Kılınç, Ali Okumuş, Arife Kapdan, Arzu Kıvanç, Bahadır Tekin. Beyza Gürü, Caner Kurulay, Cemil Arkaç, Ecem Esem, Ekrem Akbunar, Elif Kaya, Elvan Baltacı, Ercan Mercan, Esma Ölçen, Esra Ay, Fatih Oruç, Hakan Ekiz, Hamit Çelik, Hasan Cömert, Hediye Irmak, Hüseyin Efe, İbrahim Yağız, Kemal Kırbıyık, Levent Hüsrev Sarıkaya, Meltem Koyuncu, Muhammed Ziya Afifi, Mustafa Kızıklıoğlu, Nilüfer Öncü, Oğuzhan İnce, Osman Orhan Cengiz, Osman Zeybek, Salih Nafi Alıç, Sami Kaplan, Şeyma Gök, Tunahan Çam, Veysel Bayrak, Yasin Köksal ve Zehra Öğüt Demirel seçildi.

Seçim sonrası yaptığı konuşmada yaptığı hizmetlerden dolayı eski İl Başkanı Mustafa Önsay'a teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, " Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirlerine layık olabilmek için gece gündüz çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. "Durmak yok, yola devam" dedi.

Kongreye, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir ve Adil Biçer ile partililer katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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