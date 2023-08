Bakan Ersoy: Kültür Yolu Festivallerini yaygınlaştıracağız

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kültür Yolu Etkinlikleri başta Türkiye olmak üzere yurt dışında da tanıtım ve markalaşma konusunda da çok ciddi sonuçlar getiriyor. İnşallah bundan sonra da her yıl 5 şehir ilave ederek Kültür Yolu Festivallerini yaygınlaştıracağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere 2 yıl önce Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile ilk adımı atılan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, bu yıl 5 Ağustos'ta Kapadokya'da başladı. 12 Kasım'a kadar sürecek Kültür Yolu Festivallerinin 2'nci durağı ise Trabzon ve Erzurum oldu. Trabzon ve Erzurum'da, 19- 27 Ağustos tarihleri arasında eş zamanlı düzenlenecek olan Sümela ve Palandöken Kültür Yolu Festivalleri için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Trabzon'a geldi.

'KÜLTÜR YOLU FESTİVALLERİNİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ'

Boztepe Seyir Terası'nda açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, "Geçen sene 5 şehirde 30 binden fazla sanatçımızın katılımı ile 33 milyondan fazla vatandaşımız etkinliklere katılma fırsatı buldu. Her yaş gurubundan, her kesimden vatandaşımıza hitap eden ve vatandaşlarımızın kültür-sanata yoğun, etkili ve kolay erişimini sağladık. Kültür Yolu Etkinlikleri başta Türkiye olmak üzere yurt dışında da tanıtım ve markalaşma konusunda da çok ciddi sonuçlar getiriyor. O yüzden Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak çok önem verdiğimiz projelerin başlında geliyor. İnşallah bundan sonra da her yıl 5 şehir ilave ederek Kültür Yolu Festivallerini yaygınlaştıracağız. 5 Ağustos'ta Nevşehir Balon ve Kapadokya Kültür Yolu Festivali ile başlamıştık. Katılım çok iyi olmuştu. 300'den fazla etkinliğe 1 milyondan fazla kişi katılım sağladı. Kapadokya görüntüsü itibarıyla çok da güzel görüntüler verdi. Zaten şehir bilinen bir şehirdi. Turizm sezonuna da denk gelmesi sebebi ile orada hem doluluğu hem ekonomik faaliyetlerin artmasına da çok güzel fayda sağladı. 100 günlük bir seri olacak. 12 Kasım'a kadar devam edecek. Toplamda 11 şehir var. Serinin ikinci ayağına bugün Trabzon Sümela Kültür Yolu Festivali ve Erzurum Kültür Yolu Festivalleri ile devam ediyoruz" diye konuştu.

'12 KASIM'A KADAR 11 ŞEHİRDEKİ SERİYİ TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ'

Trabzon'da yapılacak etkinlikler hakkında da bilgi veren Bakan Ersoy, şöyle konuştu;

"Bu etkinliklerin özelliği, başladıktan sonra her yıl düzenli olarak gerçekleştiriliyor olması. Bu etkinliklerin yapıldığı şehirler artık düzenli olarak Kültür Yolu Festivali kapsamına alınmış oluyor. Her yıl belli bir tarih sabitleniyor ve o tarihlerde festival gerçekleştiriliyor. Artık tarihleri netleştirip her yıl aynı tarihte Trabzon'da Kültür Yolu Festivalleri yapılacak hale gelecek. Hem kültür, sanata vatandaşlarımızın kolay ve etkili erişimini sağlamış oluyoruz hem de şehirlerimizin başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada bilinirliğini ve markalaşmasını sağlamış oluyoruz. Bu açıdan çok faydalı gördüğümüz festivaller hayırlı olsun. 12 Kasım'a kadar 11 şehirdeki seriyi tamamlamış olacağız. Başta Trabzon olmak üzere festivallerimizin şehirlerimize hayırlı olmasını, eğlenceli keyifli bir Kültür Yolu Festivali geçirmelerini temenni ediyorum"