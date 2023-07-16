Üye Girişi
Haberler

Kosova, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'larına kavuştu: Burası artık daha güvenli

Politika Haberleri

Kosova, daha önce sipariş verdiği Bayraktar TB2 SİHA'larına kavuştu. Başbakan Kurti bu haberi, "Satın aldığımız Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını ordumuzun envanterine ekledik! İki yıllık yönetimimizde asker sayısını yüzde 80'in üzerinde, ordu bütçesini ise yüzde 100'ün üzerinde artırdık. Kosova artık daha da güvenli!" ifadeleri ile duyurdu.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'den satın aldıkları Bayraktar TB2 Siha'ların ülkeye ulaştığını açıkladı.
Başbakan Kurti, Bayraktar TB2 Siha'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından "Kosova artık daha da güvenli." notuyla paylaştı.

"BAYRAKTARLARI ORDUMUZUN ENVANTERİNE EKLEDİK"

Savunma Bakanı Armend Mehaj ve Kosova Güvenlik Gücü (FSK) Komutanı Bashkim Jashari ile Kosova bayraklı Bayraktar TB2 önünde poz veren Kurti, paylaşımında, "Türkiye'den devlet olarak satın aldığımız Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını ordumuzun envanterine ekledik! İki yıllık yönetimimizde asker sayısını yüzde 80'in üzerinde, ordu bütçesini ise yüzde 100'ün üzerinde artırdık. Kosova artık daha da güvenli!" ifadelerine yer verdi.

Kosova, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'larını aldı

ADET SAYISI PAYLAŞILMADI

Kurti ayrıca FSK subaylarının SİHA kullanımına ilişkin eğitimini tamamladığını bildirdi. Kosova'nın kaç adet Bayraktar TB2 satın aldığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Kosova, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'larını aldı

Kosova, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'larını aldı

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Politika

Türkiye Kosova SİHA Politika Dünya Ekonomi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title