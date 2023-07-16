Kosova, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'larına kavuştu: Burası artık daha güvenli

Kosova, daha önce sipariş verdiği Bayraktar TB2 SİHA'larına kavuştu. Başbakan Kurti bu haberi, "Satın aldığımız Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını ordumuzun envanterine ekledik! İki yıllık yönetimimizde asker sayısını yüzde 80'in üzerinde, ordu bütçesini ise yüzde 100'ün üzerinde artırdık. Kosova artık daha da güvenli!" ifadeleri ile duyurdu.