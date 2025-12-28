Kosova halkı erken seçimler için sandık başında

Kosova halkı, aylar süren siyasi kriz ve 9 Şubat 2025'te yapılan son seçimlerin ardından hükümetin kurulamaması nedeniyle bugün erken parlamento seçimleri için sandık başına gitti.

Kosova halkı bugün düzenlenen parlamento seçimlerde sandık başına gitti. Yerel saat ile 07.00 ile başlayan seçimlerin sorunsuz şekilde yürütülmesi amacıyla ülke genelinde 948 sandık merkezi hazırlandı. Türk nüfusunun yoğun yaşadığı Kosova'nın güneyindeki Prizren kentinde, Motrat Qirjazi İlköğretim Okulu'nda vatandaşlar da sabah saatlerinde oylarını kullanmaya başladı. Yurt dışında yaşayan Kosovalılar için ise 20'den fazla ülkede büyükelçilik ve konsolosluklarda oy kullanma noktaları oluşturuldu. Kosova Merkez Seçim Komisyonu'nun (KQZ) verilerine göre seçmen listesindeki toplam 2 milyon 76 bin 290 kayıtlı seçmenden 1 milyon 999 bin 205'i ülke içinde, 77 bin 85'i ise yurt dışında oy kullanmak üzere kayıt yaptırdı. Oy kullanma işleminin akşam 19.00'a kadar sürmesi bekleniyor.

Seçimlerde 23 siyasi oluşum yarışıyor

Seçimlerde 18 siyasi parti, 3 seçim ittifakı, 2 sivil girişim ve 1 bağımsız aday olmak üzere toplam 23 siyasi oluşum yarışıyor. Kosova Meclisi'ndeki 120 sandalye için bin 146 aday oy talep ederken, hükümetin kurulabilmesi için en az 61 milletvekilliği gerekiyor. Yeni düzenlemeler kapsamında seçmenler bir siyasi partiye ve en fazla 10 milletvekili adayına oy verebilecek. Seçimleri yerel ve uluslararası gözlemciler ile AB misyonları da yakından takip ediyor. Seçim kampanyası süresince ise ekonomi, eğitim, güvenlik ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon konularının ön plana çıktığı biliniyor.

Kosova'daki siyasi kriz süreci

Kosova'da 9 Şubat'taki seçimlerde 120 sandalyeli Meclis'in 100 sandalyesinden 48'ini Vetvendosje, 24'ünü Kosova Demokratik Partisi (PDK), 20'sini Kosova Demokratik Birliği (LDK), 8'ini ise Kosova Geleceği İçin İttifak (AAK)/NISMA kazanmıştı. Diğer 20 sandalye ise azınlık topluluklarına ayrılmış durumdaydı. Sırp topluluğuna ayrılan başkan yardımcılığı seçiminin 10 Ekim'de yapılmasıyla birlikte hükümet kurma sürecinin önü açılmıştı. Ancak kriz, yeni hükümeti oluşturacak çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle bir süredir devam ediyordu. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin ilk olarak görevlendirdiği Vetvendosje lideri Albin Kurti, 26 Ekim'deki oylamada hükümet için gerekli güvenoyunu alamamıştı. Ardından görevlendirilen ikinci aday Glauk Konjufca da başarısız olunca Anayasa'nın Meclisin feshedilmesini öngören maddesi devreye girmişti. Anayasa'ya göre, başbakan adaylarının iki kez üst üste hükümeti kuramaması durumunda Cumhurbaşkanı Meclisi feshetmek ve en geç 40 gün içinde seçim tarihini ilan etmek zorunda. Bu durum, Kosova tarihinde ilk kez iki başbakan adayının art arda hükümeti kurmayı başaramamasıyla yaşanmıştı. - PRİZREN