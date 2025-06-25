Konya'ya 2025 Yatırım Programı Kapsamında 301,7 Milyar Lira Yatırım

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AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, 2025 yılı yatırım programı çerçevesinde Konya'da 138 yeni projenin hayata geçirileceğini duyurdu. Yatırımların toplam bedeli 301,7 milyar lira olarak açıklandı.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya'da bu yıl 2025 yılı Yatırım Programı kapsamında 301,7 milyar lira yatırım bedelli 138 projenin daha hayata geçirileceğini ifade etti.

Baykan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılı itibarıyla Konya'nın Türkiye'nin en stratejik yatırım destinasyonlarından birisi haline geldiğini söyledi.

Özellikle sağlık, ulaştırma, tarım ve sanayi alanlarında hayata geçirilen projelerin bölgesel ve ulusal ölçekte güçlü etkiler yaratacağını vurgulayan Baykan, atılan adımların Konya'nın küresel rekabet gücünü perçinlediğini ifade etti.

Konya'da 752 kamu yatırım projesinin yürütüldüğü bilgisini paylaşan Baykan, bu projelerin toplam yatırım bedelinin 98 milyar lira olduğunu aktardı.

2025 yılı Yatırım Programı kapsamında 138 projenin daha programa dahil edildiğini dile getiren Baykan, "Bu projelerin toplam yatırım bedeli 301,7 milyar liraya ulaşırken programda yer alan önceki yıllarda yapımına başlanmış projeler için 2024 yılı sonuna kadar 105 milyar lira harcama yapılmıştır. 2025 yılı için ayrılan ödenek tutarı ise 29,5 milyar lira olmuştur." ifadesini kullandı.

Baykan, daha sonra Konya'da yapılan ve yapılacak kamu yatırımlarını ve projeleri anlattı.

Baykan, "Bu yatırımlar sadece beton, demir ya da asfalt değil. Bu yatırımlar, aynı zamanda üretim, istihdam, yaşam kalitesi ve gelecek nesillere bırakılacak güçlü bir mirastır." dedi.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
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