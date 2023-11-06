Konya, Aksaray ve Afyonkarahisar'da İsrail ürünlerine boykot kararları alındı

Konya, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından İsrail menşeli ürünlerin kullanımı ve satışının durdurulması kararı alındı.

Konya, Aksaray ve Afyonkarahisar'da İsrail menşeli ürünler için boykot kararları alındı.

Konya'da Büyükşehir Belediyesi ile bazı ilçe belediyelerince, tesislerde İsrail menşeili ürün kullanmama ve satmama kararı verildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Boykot ürünleri ile ilgili mesajlarınızı görüyorum. Bugünden değil ilk günden itibaren iştiraklerimizde belirtilen ürünlerin satışını yapmıyoruz." açıklamasını yaptı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Zor günler yaşıyoruz. Filistin'de yaşanan acılar yüreğimize her gün daha büyük bir kor olarak düşüyor. Kıymetli hemşehrilerim, bizler zalimin karşısında ne pahasına olursa olsun dik duruşumuzdan, elimizdeki imkanlarla mücadelemizden asla vazgeçemeyiz, vazgeçmeyeceğiz. Acımızı yaşarken mazlum kardeşlerimiz için yapmamız gerekenler var. Bunun farkındayız ve yüksek bir hassasiyetle tesislerimizde zalim İsrail'e karşı boykotumuzu yüksek düzeyde devam ettiriyoruz. Hamdolsun tüm vatandaşlarımızda da aynı duyarlılık var. Rabbim bu mübarek günde dualarımızı Filistinli kardeşlerimizin zaferlerine vesile kılsın." ifadelerini kullandı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaptığı paylaşımda, "Filistin'in yanındayız. Belediyemize ait işletmelerimizde İsrail ürünlerini kullanmıyoruz ve satmıyoruz." bilgisini verdi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Bütün dünyanın gözü önünde Filistinli kardeşlerimiz çok büyük bir İsrail zulmüne ve vahşetine maruz kalıyor. Biz bu zulmü kabul etmiyoruz ve Selçuklu Belediyemize bağlı tesislerimizde katil İsrail'e ait ve ona destek olan firmaların ürünlerini boykot ediyoruz. Siz kıymetli hemşehrilerimizi de bu zulme sessiz kalmayarak İsrail ürünlerini boykot etmeye davet ediyorum."

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da "Belediyemize ait Halk Ekmek Fırını, Seydi Şifa Termal Tesisleri, Adile Baysal Kültür ve Sanat Evi, Muhabbethane Emekliler Lokali, butik dükkanlar, Üreten Kadınlar Mutfağı, Seydi Kafem başta olmak üzere hiçbir tesisimizde İsrail malı kullanmıyoruz." paylaşımında bulundu.

Akşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından, "Belediyemiz bünyesinde hizmet veren faaliyet alanlarında İsrail destekçisi ürünlerin satış ve dağıtım sözleşmeleri iptal edilmiştir." açıklaması yapıldı.

Aksaray

Aksaray Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise belediyeye ait sosyal tesis ve marketlerde İsrail destekli ürünlerin satışıyla dağıtımının yasaklandığı belirtildi.

Afyonkarahisar Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal tesislerimizde boykot var. Belediyemiz sosyal tesislerinde İsrail menşeli ürünler satılmamaktadır." ifadelerine yer verildi.