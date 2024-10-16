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Köfteci Yusuf skandalı bir bakanı koltuğundan edebilir

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede değişiklik olacağını açıklamasının ardından kulisler hareketlendi. Yeni dönemde üstü çizilmesi muhtemel pek çok isim ön plana çıkarken Köfteci Yusuf olayıyla eleştiri oklarını üzerine çeken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın listenin tepesinde olduğu öne sürüldü. Yumaklı'nın yerine Vahit Kirişci'nin getirileceği konuşuluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş ürün satan firmaları kamuoyuna açıklamasıyla gündemin merkezine oturan Köfteci Yusuf'la ilgili tartışmalar devam ederken sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

BAKAN YUMAKLI GİDEBİLİR

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede değişiklik yapılacağını açıklaması sonrası gözler hangi bakanların üstünün çizildiğine çevrildi. Erdoğan'ın bu revizyonu, ay sonunda yapılacak AK Parti MYK toplantısından önce gerçekleştirmesi beklenirken Köfteci Yusuf olayıyla eleştiri oklarını üzerine çeken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın listenin tepesinde olduğu öne sürüldü.

PARTİ İÇERİSİNDE DE ELEŞTİRİLİYOR

Bakan Yumaklı'nın, özelikle Köfteci Yusuf olayına ilişkin, AK Parti içinde de yoğun eleştirildiği konuşuluyor. Marka değeri en az 2 milyar doları olan ve yaklaşık 12 bin kişinin istihdam edildiği bir Türk markası üzerinde tartışmalı bir durumun oluşmasının Yumaklı'nın koltuğundan edeceği yönünde yorumlar yapılıyor. Yumaklı'nın yerine Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişci'nin tekrar getirileceği ifade ediliyor.

DESTEK YAĞDI, ŞUBELER DOLDU

Bakanlık'ın raporuna rağmen 42 ilde toplam 278 şubesi bulunan Köfteci Yusuf'a haksızlık yapıldığını düşünen birçok vatandaş, firmaya destek olmak için şubelere akın etti. Sosyal medyada yayılan bir videoda, firmanın şubelerinden birinin tamamen dolu olduğu gözler önüne serildi. Kısa sürede viral olan bu görüntünün altında, "Yusuf iyi reklam yaptı", "Bence Yusuf'u kuyuya attılar ama halk çıkaracak" gibi yorumlar dikkat çekti.

ERDOĞAN "SAVUNMA HAKLARI VAR" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Köfteci Yusuf tartışmalarına dahil olarak şu açıklamayı yapmıştı: "Sözünü ettiğiniz köftecideki denetimde Ankara'da iki şubede uygunsuz gıda tespiti yapılıyor. Savcılığa suç duyurusunda bulunuluyor. İtiraz süreçleri oluyor. Mahkeme Tarım Bakanlığımızın kararını önce iptal ediyor, Bakanlık tarafından bu karara itiraz edildiğinde bu kez itirazlar kabul ediliyor. Yargı süreci tamamlandığında ve kesinleştiğinde de bu denetim raporu yayımlanıyor. Bakanlığımızın yapmış olduğu idari işlemler de yargısal denetim altındadır. Herkesin de kendini savunma hakkı bulunuyor. Netice itibarıyla mahkeme nihai kararı veriyor, Bakanlık da denetimin sonucunu yayımlıyor. Bu denetimlerimiz devam edecek, devam ediyor. Sonuç itibarıyla gıda konusu hakikaten ciddiye alınması gereken bir husus."

Köfteci Yusuf skandalı bir bakanı koltuğundan edebilir
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Vahit Kirişci Köfteci Yusuf Politika Ekonomi Güncel Tarım

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Yorumlar (7)

GAGS:

komple hepiniz o varrraklı koltuklarınızı da alıp defolup gitseniz ne güzel olur!

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CAN Işık:

YUSUF kraldır

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ARSLANOĞLU Hakan:

Yumakllı bile bile 12 bin çalışanı olan Köfteci Yusuf' a iftira atıp kirletmek istediyse vay onun haline. 12 bin çalışanın diğer aile bireyleri birlikte almış olduğu ah onu mahveder. Yüce Allah, neyle gelirsen gel karşıma affederim ama Kul hakkını affetmem demiş.

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BARBAROS:

Koltuk meselesi kime niyet kime kısmet. Baki olan tek kişi REİS tir. Herkes yanlışa düşebilir ama o asla haşaaaa

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dehide:

Garip kuş Yusufa bakın. Gücü yok ama gerçekler ortaya çıktı diye bakanı yerinden edebiliyor

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Sefa Altun:

YUMAKLİ CİFTCİYİ BİTİRDİ.....

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