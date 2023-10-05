Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gebze'de Muhtarlarla Toplantı Yaptı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gebze ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı ve muhtarların ihtiyaçlarını ele aldı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gebze ilçesinde muhtarlarla toplantıda bir araya geldi.

Gebze Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İl Göç İdaresi Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında sunum gerçekleştirildi.

Daha sonra muhtarların ihtiyaçları ve sorunları ele alındı.

Vali Yavuz, taleplerin yerine getirilmesi için kurum müdürlerine talimat verdi.

Muhtarlara, çalışmalarından dolayı teşekkür eden Yavuz, olası bir depreme karşın yapılması planlanan çalışmalarda, muhtarlara önemli görevlerin düştüğünü söyledi.

Toplantıya, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslanbaş, daire müdürleri, kurum yetkilileri ve muhtarlar katıldı.