KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Boris Johnson ile Özel Görüşme Yaptı
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra'da eski Başbakan Boris Johnson ile özel bir görüşme gerçekleştirerek, 'The Vision for Two States in Cyprus' kitabının ikinci baskısını hediye etti.
LEFKOŞA (İHA): KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra temasları kapsamında Birleşik Krallık eski Başbakanı Boris Johnson ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resmi ziyaret düzenlediği İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarını sürdürüyor. Tatar, Londra temasları kapsamında Birleşik Krallık eski Başbakanı Boris Johnson ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmenin sonunda Boris Johnson'a "The Vision for Two States in Cyprus" adlı kitabın ikinci baskısını hediye etti. - LEFKOŞA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika