KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan temaslarının oldukça verimli geçtiğini belirterek, Azerbaycan ile ilişkilerin yeni bir döneme girdiğini söyledi. Tatar, Azerbaycan ile eğitim, sanat, kültür, turizm ve ticaret alanlarında ilişkilerin ilerleyerek devam edeceğini vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Azerbaycan ile ilişkilerimizde yeni bir döneme girdik

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan temaslarının oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Azerbaycan ile ilişkilerimizde yeni bir döneme girdik." dedi.

Kıbrıs Türk Tanıtım Günü etkinliğine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geçen perşembe günü beraberindeki heyetle Azerbaycan'a giden Tatar, KKTC'ye döndü.

Tatar, Bakü'den Lefkoşa'ya dönüşünde Ercan Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan temaslarını değerlendirdi.

Temaslarının oldukça verimli ve başarılı geçtiğini aktaran Tatar, Azerbaycanlı yetkililer ve halkın kendilerini olağanüstü ilgiyle karşıladığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Azerbaycan ile ilişkilerimizde yeni bir döneme girdik. Azerbaycan ile kadim bağlarımızı güçlendirdik. Devletimizi başarı ile temsil ettik. Ziyaretin en önemli kısmı Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından kabul edilmemizdi. Sayın Aliyev Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu bize iletti."

Tatar, Azerbaycan ile KKTC'nin eğitim, sanat, kültür, turizm, karşılıklı ticaret ve diğer alanlarda ilişkilerinin ilerleyerek devam edeceğini vurgulayarak, "Anavatan Türkiye'den sonra Azerbaycan ile de ilişkilerimizin gelişeceğini anlıyoruz." diye konuştu.