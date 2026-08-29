Kırgızistan ŞİÖ Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yapacak

Kırgızistan, 1 Eylül'de düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi ve "ŞİÖ+" formatlı üst düzey toplantıya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kırgızistan, başkent Bişkek'te düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Eylül'de yapılacak zirvede uluslararası ve bölgesel gündemin güncel konularının yanı sıra örgütün daha da geliştirilmesine yönelik öncelikle alanlar ele alınacak. Zirvede ayrıca siyasi, ticaret-ekonomik, ulaştırma ve lojistik, dijitalleşme, çevre ile kültür ve insani alanlarda işbirliği derinleştirilmesine ilişkin konular görüşülecek.

Toplantı sonrasında ŞİÖ'nün 25. Yılı Bişkek Deklarasyonu'nun kabul edilmesi ve çok yönlü işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik kararlar alınması bekleniyor.

Genişletilmiş "ŞİÖ+" formatındaki üst düzey toplantıda ise Birleşmiş Milletler'in (BM) merkezi koordinasyon rolü ile uluslararası hukukun güçlendirilmesinin yanı sıra sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve karşılıklı yarara dayalı işbirliğinin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunulacak.

Zirveye katılacak isimler

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un başkanlığında Bişkek'teki Irıs Ordo Devlet Kongre Merkezi'nde düzenlenecek etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith, Togo Bakanlar Konseyi Başkanı Faure Essozimna Gnassingbe ve Vietnam Devlet Başkanı Yardımcısı Vo Thi Anh Huan'ın yanı sıra Mısır Başbakan Yardımcısı Hüseyin İsa'nın katılması bekleniyor.

"Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek"

Rusya Devlet Başkanı'nın Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov dün yaptığı açıklamada, Putin'in Bişkek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini bildirmişti. Uşakov, "Görüşülecek çok konu var; tabii ki bunlar arasında Karadeniz'deki durum ve genel olarak Ukrayna konusu da ele alınacak" ifadelerini kullanmıştı. Uşakov ayrıca, iki liderin ticari ve ekonomik alanda iş birliğinin daha da geliştirilmesine ilişkin konuları da görüşeceklerini belirtmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı