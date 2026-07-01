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Kırgızistan Enerji Bakanlığı: "Orta Doğu'daki gerginlik Kırgızistan'ın iç piyasasını etkiliyor"

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Kırgızistan Enerji Bakanlığı, Orta Doğu'daki gerginlik ve petrol fiyatlarındaki artışın iç piyasayı etkilediğini ancak yeterli stok ve ithalat anlaşmalarıyla kesintisiz yakıt tedarikinin sağlandığını açıkladı.

Kırgızistan Enerji Bakanlığı, " Kırgızistan, akaryakıt ihtiyacının büyük bölümünü ithalat yoluyla karşılıyor. Bu kapsamda Orta Doğu'daki jeopolitik gerginlik, uluslararası lojistikte yaşanan riskler ve dünya petrol fiyatlarındaki artış dahil olmak üzere dünya enerji piyasasındaki gelişmeler birçok ülkede olduğu gibi Kırgızistan'ın iç piyasasını da etkiliyor" açıklaması yaptı.

Kırgızistan Enerji Bakanlığı'ndan İran ile ABD arasındaki gerginliğin yol açtığı enerji sorununa dair açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, akaryakıt piyasasındaki durumun günlük olarak takip edildiği belirtilirken, halka ve ülke ekonomisinin tüm sektörlerine kesintisiz yakıt tedarikinin sağlanması için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

Halihazırda ülkede yeterli miktarda akaryakıt stoku bulunduğu ifade edilen açıklamada, daha önce yapılan anlaşmalar kapsamında ülkeye yakıt ithalatının devamlı olarak yapıldığı aktarıldı. Açıklamada, "Bildiğiniz üzere Kırgızistan, akaryakıt ihtiyacının büyük bölümünü ithalat yoluyla karşılıyor. Bu kapsamda Orta Doğu'daki jeopolitik gerginlik, uluslararası lojistikte yaşanan riskler ve dünya petrol fiyatlarındaki artış dahil olmak üzere dünya enerji piyasasındaki gelişmeler birçok ülkede olduğu gibi Kırgızistan'ın iç piyasasını da etkiliyor. Bununla birlikte Kırgızistan Bakanlar Kurulu ile Enerji Bakanlığı, ülkenin enerji güvenliğinin ve iç piyasaya istikrarlı olarak yakıt tedarikinin sağlanmasına yönelik önlemler alıyor" denildi.

Yakıt tedarikinin kesintisiz ve istikrarı şekilde sürdürülmesini sağlamak amacıyla Rusya, Kazakistan, Belarus, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın ilgili devlet kurumlarına resmi başvurular yapıldığı belirtilen açıklamada, yakıt tedarik kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve bu alandaki uluslararası iş birliğinin genişletilmesine yönelik görüşmelerin sürdürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan akaryakıt ihtiyacının büyük bölümünü Rusya'dan ithal eden Kırgızistan'da son dönemlerde yakıt fiyatlarında artış gözlemleniyor. Uzmanlar, Ukrayna'nın Rusya'daki enerji altyapısına yönelik saldırılarının yol açtığı yakıt arzındaki daralma nedeniyle Kırgızistan'da da yakıt sıkıntısı yaşanabileceği ihtimaline dikkat çekiyor. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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