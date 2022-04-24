CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, telefonla Pençe-Kilit Operasyonu şehitlerinin ailelerini arayarak başsağlığı diledi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, telefonla Pençe-Kilit Operasyonu şehitlerinin ailelerini arayarak başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Teğmen Kaan Kanlıkuyu, Üsteğmen Ömer Delibaş ve Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un ailelerini telefonla aradı. Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika