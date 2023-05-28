Kılıçdaroğlu oyunu kullandı: 'Vatandaşlarımı sandığa davet ediyorum'

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu, "Bütün vatandaşlarımı sandığa davet ediyorum. Oylarını kullansınlar, oylarını kullandıktan sonra da sandıklara sahip çıksınlar" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Çankaya ilçesindeki Arjantin İlkokulu'nda 4221 numaralı sandıkta oylarını kullandı. Kılıçdaroğlu çiftine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen eşlik etti. Sandık görevlileri ile tokalaşarak okuldan ayrılan Kılıçdaroğlu'na vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu. Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Baskıdan, otoriter bir yönetimden kurtulmak için bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi ve özgürlüğün gelmesi için bütün vatandaşlarımı sandığa davet ediyorum. Oylarını kullansınlar, oylarını kullandıktan sonra da sandıklara sahip çıksınlar. Çünkü bu seçim çok zor koşullarda gerçekleşen bir seçimdir. Her türlü karalama, her türlü iftira yapıldı. Ama ben halkın sağ duyusuna güveniyorum. Mutlaka bu ülkeye demokrasi gelecek, özgürlük gelecek. İnsanlar huzur içerisinde bu ülkenin cadde ve sokaklarında gezebilecekler. ve siyasetçileri de özgürce eleştirebilecekler. Oy kullanan ve oyunun hakkını arayan bütün vatandaşlara teşekkürlerimi gönderiyorum" dedi.