Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fon soruşturmalarına ilişkin, "İlk başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere doğrudan sorumlu olan, denetim görevinde bulunan ve hatta görevi gereği olanı biteni açıklıkla görebilecek mevkide bulunan bütün bürokratlar derhal görevlerinden alınmalıdır." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, çeşitli soruşturmalar kapsamında bazı belediye başkanlarının gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına tepki gösterdi.

Kimsenin yargılanmadan muaf tutulamayacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, hukukun farklı kişilere farklı uygulandığını savunarak, yargılama usullerini eleştirdi.

Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalara değinen Kılıçdaroğlu, 28 Ağustos-22 Eylül arasında fonlardan çıkan para tutarının 538 milyar lira olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, bazı bürokratlarla siyasilerin işbirliği içinde "vatandaşı soyduğunu" söyleyerek, "Herkesin huzurunda 3 soru soruyorum, bir, borsa vurgununda kimler kazandı? Bunu bilmeye hakkımız var. İki, kimler denetlemekle görevliydi borsayı? Onları da bilmemiz lazım. Üç, bu soygunu bildiği halde kimler zamanında müdahale etmedi?" sorularını yöneltti.

Soruşturmalar kapsamında kaybedenlerin belli olduğunu ancak kazananların bilinmediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "kimin ne kadar vurgun yaptığının" açıklanmasını istedi.

Yaşananları "devlet krizi" şeklinde niteleyen Kılıçdaroğlu, "Arına arına iktidara" sloganları atılması üzerine "Arınma sadece CHP'de değil, büyük ölçüde arındık zaten ama hala var, arınacağız." diye karşılık verdi.

AK Parti içinde borsa üzerinden manipülasyonla "ciddi bir hesaplaşma" yapıldığını ileri süren Kılıçdaroğlu, "Sorumluluğu yalnız Sermaye Piyasası Kurulu üstüne atıp kaçmak mümkün değildir. Bütün ayrıntıların bilinmesi lazım." dedi.

"Anayasadan önce siyasi ahlak kanununa ihtiyacımız var"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5'inci yasama yılı açılışında yaptığı yeni anayasa çağrısına karşılık vererek, şöyle konuştu:

"Bizim anayasadan önce bir siyasi ahlak kanununa ihtiyacımız var. Siyaset kirlendiyse yolsuzluğu engelleyemezsiniz. Siyasetin temiz olması lazım, pak olması lazım. Siyasetçi kirlenirse olmaz. O nedenle siyasi ahlak kanunu getir kardeşim. Hep beraber çıkaralım, oy birliğiyle çıkaralım. Siyasi ahlak kanunu çıkaralım, arkasından 'anayasa mı' diyorsun? Otururuz."

Kılıçdaroğlu, 6'lı masa döneminde anayasanın değişmesi gerektiğine ilişkin toplantılar yaptıklarını ve kamuoyuyla da paylaştıklarını anımsatarak, "Siyasi ahlak kanunu olmadıkça, siyaset kirlilikten arınmadıkça hangi kanunu getirirsen getir, siyasetçi gider bürokratla işbirliği yapar devleti soymaya kalkar. Önce siyasi ahlak kanunu." ifadelerini kullandı.

Fon soruşturmasına ilişkin önerilerini de paylaşan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"İlk başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere doğrudan sorumlu olan, denetim görevinde bulunan ve hatta görevi gereği olanı biteni açıklıkla görebilecek mevkide bulunan bütün bürokratlar derhal görevlerinden alınmalıdır. 5 milyon lira ve üzerinde fona para yatıran ve paralarını 2026 Ağustos ve Eylül aylarında çekenlerin kimlik, ünvan ve para miktarı bilgileri kamuoyuna açıklanmalıdır. Kimler malı götürdü bir görelim. Bu soygun sürecinin tüm ayrıntılarının ortaya çıkması için bünyesinde bağımsız uzmanların da olduğu özel bir komisyon oluşturulmalıdır. Son olarak, bu soruşturma mutlak anlamda suç örgütü kapsamında değerlendirilerek işlem görmelidir."

Kaynak: AA