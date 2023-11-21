KGF ve kamu bankalarının kredi destekleriyle ilgili soru önergesi sunuldu

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi TBMM Grubu, KGF ve kamu bankalarının kredi destekleriyle ilgili iddiaların araştırılması ve kamuoyunun aydınlatılması amacıyla Meclis Araştırması açılması talep etti.

SAADET Partisi Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve kamu bankalarının kredi destekleriyle ilgili, "KGF, teminat yetersizliği nedeniyle kredi kullanamayan işletmelere kefil olarak destek verdiği bilinen bir kurumdur. Ancak son yıllarda çete, mafya ve iktidar yandaşlarına yönelik kredi desteği iddiaları gittikçe artmıştır. KGF ve kamu bankaları asli kuruluş amaçlarının dışında yandaşlara yönelik kredi desteklerinin gerekçelerini kamuoyuyla paylaşması, kredi kullandırma politikaları şeffaflığa kavuşturması gereklidir" dedi.

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grubu, TBMM Başkanlığı'na bir soru önergesi sundu. Önergede, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve kamu bankalarının kredi destekleri konusunda ortaya atılan iddiaların araştırılması ve kamuoyunun aydınlatılması amacıyla Meclis Araştırması açılması talep edildi. Saadet-Gelecek TBMM Grubu adına soru önergesini sunan İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Bülent Kaya, devlet kaynaklarının etkin ve verimli kullanımının kamu maliyesinin temel ilkelerinden biri olduğuna vurgu yaptı. KGF ve kamu bankalarının kredi destekleriyle ilgili şüphelerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen Kaya, sunduğu soru önergesinde, KGF'nin teminat yetersizliği nedeniyle kredi kullanamayan işletmelere kefil olarak destek verdiği bilinen bir kurum olduğunu ancak son yıllarda çete, mafya ve iktidar yandaşlarına yönelik kredi desteği iddialarının gittikçe arttığını belirtti.

Kaya, özellikle kamu bankalarının medya satın almaları ve özelleştirmeler gibi alanlarda usulsüz kredi kullandırma iddialarının kamuoyunda yer bulduğuna dikkat çekti. Bu çerçevede, KGF ve kamu bankalarının asli kuruluş amaçlarının dışında yandaşlara yönelik kredi desteklerinin gerekçelerinin kamuoyuyla paylaşılması ve kredi kullandırma politikalarını şeffaflığa kavuşturması gerektiğini ifade etti.

SORU ÖNERGESİNDE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Bülent Kaya, soru önergesinin gerekçesinde, kamuoyuna yansıyan iddiaların incelenmesi ve şeffaflığın sağlanması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını talep etti. Kaya, bu adımın, devlet kaynaklarının etkin ve adil bir şekilde kullanılması, yolsuzlukların önlenmesi ve kamu maliyesinin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olacağını ifade etti.

Soru önergesinde öne çıkan başlıklar ise şu şekildedir; "KGF ve kamu bankalarının son yıllarda artan iddialar üzerine kredi destekleri verdiği çete, mafya ve iktidar yandaşlarına dair Meclis Araştırması yapılması, KGF'nin ve kamu bankalarının asli görevlerinden saparak yandaşlara yönelik kredi desteklerinin hangi gerekçelerle sağlandığının kamuoyuna açıklanması, ekonomik krizle mücadele eden ve ülke ekonomisine katkı sağlayan vatandaşların ve firmaların KGF'ye ulaşamaması konusunda yaşanan adaletsizliklerin araştırılması, kamu bankalarının usulsüz kredi kullandırma iddialarının ve bu kredilerin geri ödenip ödenmediğinin detaylı bir şekilde incelenmesi."