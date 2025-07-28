Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türkiye'yi Ziyaret Edecek

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 28-29 Temmuz'da Ankara'da resmi temaslarda bulunacağını duyurdu.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 28-29 Temmuz 2025 tarihlerinde Ankara'da resmi temaslarda bulunacaktır. Ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Kazakistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı icra edilecektir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak görüşmelerde, iki ülke arasındaki 'Geliştirilmiş Stratejik Ortaklığın' seyri ile bu ortaklığın derinleştirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek olup, güncel küresel ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır. Heyetler arasındaki görüşmelerde, Türkiye ile Kazakistan münasebetlerinin ahdi zeminini güçlendirecek çok sayıda belgenin imzalanması öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.