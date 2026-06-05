Kazakistan yeni anayasa ile 'Adil Kazakistan' yolunda ilerliyor

Kazakistan'ın Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, "Kazak turistlerin Antalya'ya olan ilgisinin temel nedenleri arasında vizesiz geçiş, ana şehirlerimizden yapılan yoğun doğrudan uçuşlar, dünya standartlarındaki hizmet kalitesi ve dil, kültür yakınlığıdır." dedi.

Kanafeyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Mart 2026'da yapılan referanduma halkın yoğun bir katılım göstererek yeni Anayasa'yı yüzde 87 oranında "evet" oyuyla kabul ettiğini hatırlattı.

Yeni anayasa ile mevcut çift meclisli yapıdan tek meclisli bir parlamento sistemine geçildiğini hatırlatan Kanafeyev, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı makamının oluştuğunu, vatandaşların devlet kararlarına doğrudan katılımını sağlayacağı Halk Konseyi'nin kurulduğunu belirtti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in bu vizyonu "Adil Kazakistan" olarak tanımladığına dikkati çeken Kanafeyev, "Yeni Anayasa'da Büyük Bozkır'ın binlerce yıllık tarihi mirasının devamlığı güvence altına alınmıştır." ifadesini kullandı.

Kanafeyev, Yeni Anayasa'nın 1 Temmuz 2026'da yürürlüğe gireceğini, Ağustos ayında da büyük ihtimalle Kurultay seçimlerinin yapılacağını ve 15 Mart'ın "Anayasa Günü" olarak kutlanacağını kaydetti.

" Kazakistan'da bugün Türk sermayeli yaklaşık 4 bin şirket faaliyet göstermektedir"

Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihin en güçlü ve en verimli dönemini yaşadığına işaret eden Kanafeyev, şöyle konuştu:

"14-15 Mayıs 2026 tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin en önemli sonucu, liderlerimizin 'Ebedi Dostluk ve Genişletilmiş Stratejik Ortaklık Bildirgesi'ni imzalaması oldu. Bu stratejik iş birliği, özellikle ekonomik alanda kendini göstermektedir. Liderlerimiz, ikili ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarma hedefini teyit ettiler. Kazakistan'da bugün Türk sermayeli yaklaşık 4 bin şirket faaliyet göstermektedir. Günümüze kadar 7,6 milyar dolar değerinde 142 ortak proje başarıyla hayata geçirilmiştir. Birçok Türk sanayi devi Kazakistan'da devasa yatırımlar yapmaktadır. Yeni Anayasamız yabancı yatırımları ve mülkiyet haklarını anayasal güvence altına almaktadır."

İki ülke arasında eğitim köprülerinin de kurulduğunu anlatan Kanafeyev, "Türkiye'de 14 bin Kazak, Kazakistan'da ise Türk öğrenci eğitim görüyor. Yakında Çimkent'te Gazi Üniversitesinin, Türkiye'de ise Al-Farabi Üniversitesinin şubeleri açılacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Maarif Vakfı okullarının Astana ve Almatı'da açılmasına ilişkin belgeler de imzalanmıştır." dedi.

"2025 yılında Antalya'ya Kazakistan'dan yaklaşık 400 bin turist geldi"

Antalya'nın Kazakistan halkı için kelimenin tam anlamıyla bir tutku olduğunu dile getiren Kanafeyev, şunları kaydetti:

"Türkiye, vatandaşlarımızın tatil için bir numaralı destinasyonudur. Kazakistan, Antalya'nın en büyük turizm pazarları arasında ilk 10 ülke arasında yer almaktadır. 2025 yılında Antalya'ya Kazakistan'dan yaklaşık 400 bin turist geldi. Kazak turistlerin Antalya'ya olan ilgisinin temel nedenleri arasında vizesiz geçiş, ana şehirlerimizden yapılan yoğun doğrudan uçuşlar, dünya standartlarındaki hizmet kalitesi ve dil, kültür yakınlığıdır. Karşılıklı turizm hareketliliği de artıyor. Geçtiğimiz yıl 105 binden fazla Türk vatandaşı ülkemizi ziyaret etti."

Antalya'nın COP31'e ev sahipliği yapacak olmasının Türk devletlerinin çevre diplomasisindeki öncü rolünü ortaya koyduğuna değinen Kanafeyev, başkonsolosluk olarak Antalya'da 3 yıldır çevre kampanyaları düzenlediklerini, sahil temizliği ve ağaç dikimi yaptıklarını vurguladı.

Kanafeyev, Antalya'da vatandaşlarına pasaport kaybı, sağlık sorunları, noterlik işlemleri gibi birçok konuda kesintisiz destek sunduklarını sözlerine ekledi.