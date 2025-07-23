Kayseri Otoyolu Projesi İhaleye Çıktı

Kayseri Otoyolu Projesi İhaleye Çıktı
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AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Otoyolu ön proje danışmanlık hizmet alımı işinin ihale edildiğini açıkladı. Proje, 110 km uzunluğunda olacak ve önümüzdeki günlerde çalışmalara başlanması hedefleniyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri otoyolunu duyurarak, "Kayseri Otoyolu Ön Proje Danışmanlık Hizmet Alımı İşi, ÇED raporu hazırlanması ve fizibilite etütlerinin yapılması da dahil olmak üzere ihale edilmiştir" dedi.

Elitaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kayseri Otoyolu Ön Proje Danışmanlık Hizmet Alımı İşi, ÇED raporu hazırlanması ve fizibilite etütlerinin yapılması da dahil olmak üzere ihale edilmiştir. İhalenin ön yeterlik aşaması, teknik ve mali teklifler aşaması Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından neticelendirilmiş olup; proje çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanması hedeflenmektedir.

Otoyolun 2x3 şeritli 98 km ana gövde, 12 km bağlantı yolu olmak üzere toplamda 110 km uzunluğunda olması planlanmaktadır. Ankara-Niğde Otoyolu'nun Ortaköy ve Alayhan Kavşakları arasından ayrılarak başlayacak olan Kayseri Otoyolu, Nevşehir'in kuzeyinden doğuya ilerleyecek ve Kayseri'nin batısında mevcut devlet yoluna bağlanacaktır. Bu süreçte büyük gayret gösteren Kayseri İl Başkanımıza, bütün Kayseri milletvekillerimize, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu'na ve Karayolları Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Gülşen'e şehrimiz ve hemşehrilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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