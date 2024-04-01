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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, seçim sonuçlarını kutladı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre yeniden kazanan Cumhur İttifakı'nın adayı Memduh Büyükkılıç, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, birlik beraberlik mesajı verdi.

Kayseri halkının iradesine saygı duyduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Gerek AK Parti'den gerekse diğer siyasi partilerden seçilen belediye başkanlarını kutluyorum. Tüm ilçelerde yaşayan vatandaşlarımızı bağrımıza basıyoruz. Oradaki iradelere saygı duyuyorum. Biz Kayseri'yiz, biz birlikte anlam ifade ederiz. Biz olayı kişiselleştirmeyiz. Kayseri'nin tamamını kucaklayan anlayış içerisinde el ele gönül gönüle, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, oy veren ya da vermeyen bu şehrin insanlarına hizmet etmekle hükümlüyüz." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ise Türkiye'nin çok önemli bir seçim sürecinden geçtiğini söyledi.

Seçim sürecinin kazasız belasız geçtiğinin altını çizen Üzüm, "AK Parti'nin genlerinde halkın iradesine saygı en önde gelir. Halkımız bu şekilde bir takdirde bulunmuştur. Bizler yarından itibaren 5 yıl süreyle Kayseri'ye en iyi şekilde hizmet etmeye başlayacağız ve bu birlikteliğin 2029 yılına kadar süreceğinin de garantisini veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

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Kaynak: AA / Politika

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