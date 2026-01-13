Katar'dan İran açıklaması: "Her türlü tırmanma bölgede felaket sonuçlar doğurur"

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, ABD'nin İran'a müdahale ihtimaline yönelik açıklamasında, "Her türlü tırmanmanın bölgede ve ötesinde felaket sonuçlar doğuracağını biliyoruz ve bu nedenle bunu mümkün olduğunca önlemek istiyoruz" dedi.

İran'da hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilerdeki şiddet olayları birçok ülkenin gündemine taşındı. ABD'nin İran'ı müdahale etmekle tehdit etmesi bölgede yeni bir savaş ihtimalini güçlendirdi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, düzenlediği basın toplantısında ABD'nin İran'a müdahale ihtimaline değinerek, "Mevcut gerilimin bölgede bir tırmanmaya yol açacağı yönünde beklentiler var ve biz durumu yatıştırmaya çalışıyoruz. Her türlü tırmanmanın bölgede ve ötesinde felaket sonuçlar doğuracağını biliyoruz ve bu nedenle bunu mümkün olduğunca önlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Washington ile Tahran arasındaki anlaşmazlıkları çözmeyi amaçlayan temasların parçasıyız"

Mecid el-Ensari diplomasinin bölgesel krizleri çözmenin en etkili yolu olduğunu belirterek, "Bunun için komşularımız ve ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Bölgede durumu sakinleştirmeyi ve Washington ile Tahran arasındaki anlaşmazlıkları çözmeyi amaçlayan temasların bir parçasıyız" şeklinde konuştu. - DOHA