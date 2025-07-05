Kasapoğlu Yangın Bölgesinde: Mücadele ve Dayanışma Vurgusu

Ak Parti İzmir Milletvekili ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu İzmir'de yangınlardan en fazla etkilenen yerlerin başında gelen Ödemiş'teydi. Kasapoğlu'na ziyaretinde AK Parti İzmir Milletvekilleri Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti Ödemiş, Bayraklı ve Konak İlçe Başkanları Murat Öncel, Tarkan Düzman ve Sait Başdaş eşlik etti.

Yangında hayatını kaybeden İbrahim Erkan'ın cenaze törenine katılan ve ardından Üzümlü Mahallesi'ne geçerek son durum hakkında bilgi alan Kasapoğlu, "Öncelikle yangında yitirdiğimiz merhum İbrahim amcamıza Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve hemşehrilerimize baş sağlığı temenni ediyorum. Ayrıca bu büyük mücadeleye destek olmak için Konya'dan gelerek şehadete yürüyen orman teşkilatımızın kıymetli personeli İbrahim Demir'e de gani gani rahmet diliyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu konuşmasında, "Evet canımız acıyor.. Bir yandan yangınlarla amansız bir mücadele sürerken bir taraftan da bu zor günde omuz omuza durabilmek, yaraları sarabilmek gerekiyor. Yangınların sayısı, çeşitliliği ve mücadeleyi çok daha zorlaştıran sıcaklar ve şiddetli rüzgarlar, bizi bu afetle karşı karşıya bıraktı. Kurumlarımızın güç birliğiyle günlerdir büyük bir mücadele veriliyor. Sahanın şartlarını bilmeden, hangi yangın söndürme araçlarının hangi şartlarda faaliyet gösterebileceği konusunda bilgiye sahip olmadan, teknik araç ve ekipman envanterine hakim olunmadan yapılan olumsuz yorumların en çok da yeşil vatanın kahramanlarına haksızlık olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

Kasapoğlu, "Günlerdir gece gündüz demeden, gözüne uyku girmeden yangınlarla cansiperane mücadele eden kahramanlarımıza ve gönüllülerimize şükranlarımı sunmak istiyorum. Onlara minnettarız, cesaret ve fedakarlıklarına şahidiz. Onlara yapabileceğimiz en büyük teşekkürün tedbirli ve dikkatli olmaktan geçtiğini ifade etmek istiyorum. Çünkü artık yangınlar iklim değişikliğiyle seyri ve şiddeti ciddi ölçüde değişen ve tüm dünyayı artan bir şekilde etkisi altına alan bir afet türü halini aldı. İzmir iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en derinden yaşayan şehirlerimizin belki de en başında geliyor. Bunu artan sel, taşkın ve yangın sayılarından görebiliyoruz. Bu sebeple tedbirli olmanın, yangına sebebiyet verebilecek durumlarla ilgili bilinçli olmanın önemini idrak etmek durumundayız" ifadelerini kullandı. - İZMİR