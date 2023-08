Karşıyaka'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

Karşıyakalılar, bağımsızlık mücadelesi veren milletlere ilham olan büyük zaferin 101. yılını ellerinde bayraklar, dillerinde zafer marşlarıyla kutladı. Karşıyaka Çarşısı, binlerce yurttaşın katıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşünde gelincik tarlasına döndü.

Karşıyaka Belediyesi'nin hazırladığı etkinlik programı ile binlerce yurttaş, 101. yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Karşıyaka Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde toplanan yurttaşlar, saat 20.00'de kortej yürüyüşüne başlayarak Karşıyaka Çarşısından Hergele Meydanı'na ulaştı. Belediye Bandosu eşliğinde ellerde Türk bayrakları, dillerde marşlar ile gerçekleştirilen yürüyüş izleyenlerin de katılımıyla binlerce kişiye ulaştı. Hergele Meydanı'nda Belediye Tiyatro Topluluğu'nun canlandırması ve zeybek gösterisi ile devam eden şölen, Seda Öztürk ve Belediye Orkestrası Konseri ile son buldu. Tek ses, tek yürek olan binlerce Karşıyakalı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını sonsuz sevgi, saygı ve minnetle andı.

ZAFERLERİN ZAFERİ: 30 AĞUSTOS

Etkinliğe katılan Karşıyakalılara hitap eden Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, 30 Ağustos zaferini, tarihteki askeri başarılardan ayıran çok önemli farklar olduğuna dikkat çekerek, "30 Ağustos, her şeyden önce özgürlük ve bağımsızlığını elleriyle kazanmaya yemin etmiş bir halkın yazdığı destandır. 30 Ağustos yalnızca bir askeri zafer değil, yepyeni bir ülkenin yaratılmasıyla sonuçlanan büyük bir yolculuğun adıdır. Bu eşsiz yolculuk 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşuyla sonuçlanmış, askeri zaferin ardından çağdaş, demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla siyasi, toplumsal, ekonomik, kültürel zaferlerin kapılarını açmıştır" dedi.

"YAŞASIN 30 AĞUSTOS'U YARATANLAR"

Başkan Tugay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu ülkenin var oluşunu simgeleyen her olay, her adım, her başarı, kuşkusuz tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanır. Ama İzmir'de ve Karşıyaka'da yalnızca kutlanmakla kalınmaz, her an yaşanır. İzmir'in dağlarında açan çiçekler, Karşıyaka'nın özgürlük ve bağımsızlık kokan rüzgarlarından beslenir, boy verir. O yüzden Karşıyaka daima çağdaşlıktır, demokratlıktır, laikliktir, doğaya, insana, çağdaşlığa, bilime, sanata, insan haklarına saygının öteki adıdır. Ben Karşıyaka'yım, Karşıyakalıyım demek, o yüzden eşi bulunmaz bir tanımlamadır. Kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla çocuğuyla her Karşıyakalının yürüyüşünde, konuşmasında, duruşunda 30 Ağustosların, 9 Eylüllerin, 29 Ekimlerin, devrimlerin, aydınlanmanın, geleceğe büyük inancın ve umudun ışığı vardır. O ışık asla sönmeyecek. O umut ve inanç asla tükenmeyecek. Dün çıktığı yoldan geri dönmeyen kahramanların çocukları olarak, bugün bir kere daha söz veriyoruz: bu büyük emaneti taşımaktan asla yorulmayacağız. Her biri onur anıtı olan atalarımızdan aldığımız bu büyük emaneti, onlara yakışacak biçimde gelecek kuşaklara taşıyacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz ve yol arkadaşı atalarımız, büyük bir halkın kahramanları; Karşıyaka, İzmir ve Türkiye'nin sonsuz sevgi, saygı, minnet ve bağlılığında dipdiri yaşıyorsunuz, büyük emanetlerinizle sonsuza dek yaşayacaksınız. Ruhunuz şad olsun. Yaşasın 30 Ağustos'u yaratanlar, yaşasın yolumuzu aydınlatanlar, yaşasın o yolda asla yorulmayanlar! Yaşasın İzmir, yaşasın Karşıyaka, yaşasın gözbebeğimiz Türkiye Cumhuriyeti! Bayramımız kutlu olsun!"