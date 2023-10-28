Kars Valisi Ziya Polat Digor'da İncelemelerde Bulundu

Kars Valisi Ziya Polat, Digor ilçesinde yapılan incelemelerde bulundu. Vali Polat, Digor Kaymakamlığı, Digor Belediyesi ve eğitim kurumlarını ziyaret ederek brifing aldı ve öğrencilerle bir araya geldi.

Kars Valisi Ziya Polat, Digor'da bir takım incelemelerde bulundu.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Polat, Digor Kaymakamlığı ve Digor Belediyesi'ni ziyaret ederek Digor Kaymakamı Hasan Musab Okatan ve Digor Belediye Başkanı Nebi Kerenciler'den ilçe ile ilgili brifing aldı.

Digor Hükümet Konağı'nda vatandaşlara hizmet sunan kamu kurumlarında incelemelerde bulunan Polat, görevli personele başarılar diledi.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından uygulanan "Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı" (SOGEP) çerçevesinde kurulan Arpa ve Mısır Ezme Yem Tesisi'ni de gezen Polat, yetkililerden tesisle ilgili bilgi alarak, böyle bir tesisin Digor ilçesinde faaliyet göstermesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin Cumhuriyetin 100. Yılı vesilesiyle hazırladıkları gösteriyi izledi. Gösteriyi çok beğendiğini ifade eden Polat, kendilerine teşekkür ederek, derslerinde başarılar diledi. Türk Telekom Yatılı Bölge Ortaokulu'nda da öğrencilerle bir araya gelen Polat, öğrencilerle sohbet etti.

Polat, kolluk kuvvetlerini de unutmadı. Digor İlçe Emniyet Amirliği ve Digor İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, halkın huzur ve güvenliği için büyük özveriyle görev yapan Emniyet ve Jandarma personeline görevlerinde başarılar dileyen Polat, daha sonra Türk Telekom Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonu'nda köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarların sorun ve taleplerini dinledi. Muhtarlık müessesesinin önemine vurgu yapan Vali Polat, muhtarların kamu hizmeti yaptığını ve vatandaşlar ile devlet arasında bir köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Vali Polat, toplantının son bölümünde Muhtarlar tarafından dile getirilen konuların incelenmesi ve çözümü için ilgili kurum yetkililerine talimat verdi.

"Sevdamız eğitim"

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, son olarak Digor'da görev yapan öğretmenlerle Türk Telekom Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonu'nda buluştu. Eğitimin önemine değinen Polat, Kars'ın eğitim seviyesinin arzu edilen düzeye çıkarılması için hazırlanan ve 26 Ekim 2023 tarihinde tanıtım toplantısının yapıldığı "Kars'ta Akılcı Fikirlerle Kaliteyi Artırma Stratejileri (KAFKAS) Projesi" ile ilgili bilgiler verdi. Öğretmenlerle birlikte KAFKAS Projesi tanıtım filmini izleyen Vali Polat, projenin uygulanmasında başta öğretmenler olmak üzere Milli Eğitim camiası ile birlikte Valilik ve diğer tüm kurumların ele vererek eğitim çıtasının yükseltilmesine katkı sunacağını kaydetti. Polat daha sonra Digor'dan ayrıldı. - KARS